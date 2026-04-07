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Gol Caracol  / Tolima no pasó del empate con Universitario, por Copa Libertadores; 0-0 en Ibagué

Tolima no pasó del empate con Universitario, por Copa Libertadores; 0-0 en Ibagué

Este martes, el cuadro 'pijao' inició su camino en el certamen continental, igualando a ceros con los peruanos en el estadio Manuel Murillo Toro. Esto, por el grupo B.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Universitario, por Copa Libertadores.
Acción de juego en el duelo entre Tolima vs. Universitario, por Copa Libertadores.
Foto: X de Tolima.

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