Gol Caracol  / Familia de Miguel Russo quiere dejar un recuerdo en algunos equipos; ¿incluirán a Millonarios?

El presidente de Rosario Central dio a conocer que la familia de Miguel Ángel Russo piensa dar una parte de él a los clubes en los que fue DT. ¡Conozca todos los detalles!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 10 de oct, 2025
Miguel Ángel Russo, técnico fallecido el miércoles pasado
Foto: AFP

