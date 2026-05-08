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Gol Caracol  / El Real Madrid tendría de vuelta a Kylian Mbappé; en medio del polémico momento que atraviesa

El Real Madrid tendría de vuelta a Kylian Mbappé; en medio del polémico momento que atraviesa

Kylian Mbappé fue la gran novedad en el entrenamiento de este viernes en el Real Madrid previo al clásico contra Barcelona; todo esto tras los incidentes con Valverde y Tchouaméni.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Kylian Mbappé y Arda Gúler, jugadores del Real Madrid.
Kylian Mbappé y Arda Gúler, jugadores del Real Madrid.
AFP

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