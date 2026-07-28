Figura de Argentina no entiende el odio a su selección; “me molesta, es injustificado”

Siguen pasando los días tras la final del Mundial 2026 que España le ganó 1-0 a Argentina con el solitario gol de Ferran Torres, y van saliendo más declaraciones de los jugadores de la albiceleste sobre lo sucedido luego del pitazo final, y de paso sobre algunos comentarios de colegas, exfutbolistas, hinchas y más en contra de ellos.

El que tomó la palabra en esta oportunidad fue el defensor central del Manchester United, Lisandro Martínez, quien en una charla con el diario 'Olé' aseguró que actualmente "tengo sentimientos encontrados. Me molesta porque este odio es totalmente injustificado", dejando claro que no está de acuerdo con la imagen que la prensa y algunos aficionados tienen de ellos.

A continuación, el 'Licha' reiteró el agradecimiento de los hinchas recordando que "veo a mis compañeros luchando en el campo, a la afición apoyándonos y haciéndonos sentir como si jugáramos en casa", ante el multitudinario acompañamiento que tuvieron en Norteamérica.

Lisandro Martínez con Argentina AFP

Pero sobre el tema de los señalamientos, Martínez puntualizó en que "dicen que somos arrogantes, pero eso probablemente dice más de quienes lo dicen que de nosotros. Siempre hemos demostrado un gran respeto por nuestros rivales", dejando claro que no son así y simplemente juegan con mucho carácter y determinación en la cancha.



Y para cerrar, Lisandro explicó la imagen que hay de la selección Argentina dándole la espalda a España en medio de los festejos de los europeos mientras levantaban el trofeo del Mundial 2026. "Saludamos a todos los jugadores y al cuerpo técnico. Si pareció que dimos la espalda, fue porque estábamos mirando a nuestra afición que nos animaba y fue una muestra de respeto hacia ellos", señaló el defensor central para evitar más especulaciones sobre el tema.