Rodri Hernández y una operación express en la espalda; novedad en Manchester City

El actual campeón del mundo con la Selección de España, Rodri Hernández, y figura del Manchester City, fue intervenido con éxito de una cirugía menor de espalda para tratar unas molestias físicas, según informó este martes el club inglés, conocido como los 'Sky Blues'.

El mediocampista, capitán del conjunto 'rojo' y uno de los futbolistas más importantes en la actualidad, viene de conquistar el Mundial con su selección tras imponerse 1-0 a la 'Albiceleste' de Lionel Messi. Además, en 2024 recibió el Balón de Oro, el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol.

Tras la intervención, Rodri iniciará un breve proceso de rehabilitación. No obstante, el Manchester City aseguró que el jugador estará en condiciones de comenzar sin inconvenientes la temporada 2026-2027. En los últimos días, el futuro de Rodri ha quedado envuelto en la incertidumbre debido al interés que han mostrado el Real Madrid y el FC Barcelona por hacerse con los servicios del internacional español. Ambos clubes siguen de cerca la situación del mediocampista del Manchester City, cuyo nombre ha comenzado a sonar con fuerza en el mercado de fichajes.

Rodri Hernández; jugador de la Selección de España y del Manchester City Fotografía de: AFP

Entre tanto, se sabe que el mediocentro finaliza su contrato con los 'Blues' el próximo año el día 30 de junio y, pese a que el club inglés le hizo una oferta para renovar, el jugador español todavía no ha tomado una decisión.



¿Cómo ha sido el paso de Rodri Hernández en el Manchester City?

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Rodri se ha convertido en una de las piezas más importantes del Manchester City, especialmente desde la llegada de Pep Guardiola al banquillo. El mediocampista español ha sido un pilar fundamental en la etapa más exitosa de la historia reciente del club.

Desde su llegada al conjunto inglés, ha conquistado 13 títulos, entre los que destacan cuatro Premier League consecutivas (2021, 2022, 2023 y 2024), además de la histórica Liga de Campeones de la UEFA en 2023, la primera en la historia del Manchester City. Ese mismo año también levantó el Mundial de Clubes, consolidando un palmarés que lo sitúa entre los futbolistas más determinantes de la era Guardiola.