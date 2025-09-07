Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura de Brasil no le teme a El Alto; "entrenamos de la mejor forma posible para llegar y ganar"

Figura de Brasil no le teme a El Alto; "entrenamos de la mejor forma posible para llegar y ganar"

Días antes del partido de las eliminatorias sudamericanas entre Bolivia y Brasil, un jugador de la selección 'carioca' habló acerca del partido y de si la altura los preocupa. ¡Vea lo que dijo!

Brasil vs Bolivia, en el partido de ida de las eliminatorias sudamericanas
Brasil vs Bolivia, en el partido de ida de las eliminatorias sudamericanas
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 07, 2025 03:52 p. m.