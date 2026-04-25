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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España 2025-26, tras Getafe 0-2 Barcelona

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de España 2025-26, tras Getafe 0-2 Barcelona

Este sábado, en el estadio Alfonso Pérez, Barcelona venció al Getafe con goles de Marcus Rashford y Fermín López y le sacó mayor diferencia al Real Madrid, en el balompié ibérico

Por: EFE
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Getafe vs. Barcelona - Liga de España 2025-26.
Getafe vs. Barcelona - Liga de España 2025-26.
AFP.

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