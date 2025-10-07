Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura de la Selección de España, se retira del fútbol; sigue los pasos de Sergio Busquets

Figura de la Selección de España, se retira del fútbol; sigue los pasos de Sergio Busquets

Tras el anuncio del retiro de Sergio Busquets de las canchas, otra estrella de la selección española anunció que dirá adiós al fútbol a final de año. ¡Entérese de quién se trata!

Por: EFE
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Selección de España, celebrando un título de Nations League
Selección de España, celebrando un título de Nations League
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad