Cómo le fue a Nairo Quintana en la clásica Tre Valli Varesine 2025; escoltó a Egan Bernal

Nairo Quintana afrontó su quinta carrera de un día en suelo italiano en el último mes como parte de su regreso a la competencia luego de la caída que sufrió en la Vuelta a Burgos y que lo dejó afuera de la Vuelta a España 2025, que era su gran objetivo de la temporada.

De esta manera, el referente del equipo español Movistar, busca de nuevo su mejor nivel, para lo cual ha intervenido en eventos como el Giro della Toscana (puesto 21), Memorial Marco Pantani (no terminó), Trofeo Matteotti (casilla 23) y Giro de Emilia (posición 20).

A esa seguidilla le sumó su actuación del martes 7 de octubre en Tre Valli Varesine, donde el ganador fue el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), que lanzó un fuerte ataque a 20 kilómetros del final y cruzó la meta en solitario.



Cómo le fue a Nairo Quintana en la clásica Tre Valli Varesine 2025

El pedalista de 35 años de edad arribó en la casilla 59 con un retraso de 5:10 con relación al ganador del día, que impuso un tiempo de 4:34:28.

Entre los colombianos, el boyacense llegó 5 puestos atrás de Egan Bernal, que fue el gran protagonista de la carrera al estar en fuga durante gran parte de ella y ser alcanzado cuando Pogacar lanzó su arrancón definitivo.



Bernal ocupó el puesto 54, a 3:36, mientras que el mejor ‘escarabajo’ fue el antioqueño Sergio Andrés Higuita (Astana), hombre que integró el lote principal y fue quinto a 45 segundos

De esta manera, Quintana dio muestras de recuperación si se tiene en cuenta que extenso camino de la jornada se desarrolló en un circuito con 13 tramos de subida en los que logró estar con los favoritos.

Al final, estas fueron las posiciones de los colombianos:

1. Tadej Pogacar (SLVN, Emirates): 4:34:28

5. Sergio Higuita (COL, Astana): 0:45

54. Egan Bermal (COL, Ineos): a 3:36

56. Nairo Quintana (COL, Movistar): 5:10