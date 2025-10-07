Síguenos en::
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Cómo le fue a Nairo Quintana en la clásica Tre Valli Varesine 2025; escoltó a Egan Bernal

Cómo le fue a Nairo Quintana en la clásica Tre Valli Varesine 2025; escoltó a Egan Bernal

El ciclista boyacense hizo parte de la legión de ‘escarabajos’ que tomó la partida en la carrera italiana que tuvo 200 kilómetros de terreno montañoso.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 7 de oct, 2025
Comparta en:
Nairo Quintana, cómo le fue en la clásica Tre Valli Varesine 2025.jpg
Nairo Quintana, uno de los colombianos que estuvo en la clásica italiana Tre Valli Varesine.
Foto: Movistar Team.

Publicidad

Publicidad

Publicidad