Futbolista de talla mundial prepara boda con actriz de cine para adultos

Reveladora noticia le da no solo la vuelta al mundo del fútbol, sino que también al del espectáculo. Esto, debido a importante decisión que habría tomado un reconocido jugador africano, tras dar el importante paso para casarse con una actriz de cine para adulto.

Se trata de Nicolas Pépé, un futbolista marfileño quien, luego de haberse separado de su anterior esposa, habría iniciado una nueva relación con una creadora de contenido para mayores de edad. Y es que, así como lo informan en territorio turco, al jugador poco o nada le importan las críticas que pueda llegar a recibir.

“La relación secreta de Pepe con Teanna Trump, cuyo verdadero nombre es Nichele Jones, causó sensación al revelarse. Pepe dejó a Fanny B, madre de sus dos hijos, con quien se casó en 2017; por Trump, modelo de Onlyfans y trabajadora del cine para adultos. Fuentes cercanas a Pepe, quien ha mantenido su relación pública desde entonces, afirmaron que el actor no ha prestado atención a las críticas en su contra”, citó el reconocido medio ‘Kuzey Ekspres’.

El ex jugador del Arsenal, Nicolás Pepe estaría listo para casarse con Treanna Trump, una actriz porno, en donde han estado saliendo por año y medio en el que jugador le ayudó a retirarse de la industria. [My Mixtapez] pic.twitter.com/qxR6O4Hljw — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 25, 2025

En el mismo portal turco, también dejaron claro que, por fuentes cercanas al entorno del futbolista marfileño, se pudo conocer que el siguiente paso de diche relación que es noticia mundial, será la boca matrimonial.



“El círculo íntimo de Pepe, ex estrella del Arsenal, ha revelado que pronto planea lucir un anillo con su novia de toda la vida, Trump. Según sus allegados, la conocida estrella del mundo masculino es el amor de su vida”, citó ‘Kuzey Ekspres’.

Publicidad

Tras conocerse la noticia, varios usuarios comentarios en las redes sociales; especialmente quienes siguen a Teanna, enfatizando en que “ella está jugando a largo plazo y es una mujer que podría potencialmente hacerse con el dinero de Pepe si solicita el divorcio después del matrimonio”.

No obstante, para Nicolas estos comentarios son mal intencionados y la decisión de la boda sería algo irreversible.