Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Futbolista de talla mundial prepara boda con actriz de cine para adultos

Futbolista de talla mundial prepara boda con actriz de cine para adultos

¡Noticia de la da la vuelta al mundo! Reconocido jugador, que actualmente milita en el fútbol español, tendría lista trascendental decisión a futuro con famosa actriz.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Nicolas Pépé en duelo contra Kylian Mbappé, por la Liga de España.
Nicolas Pépé en duelo contra Kylian Mbappé, por la Liga de España.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad