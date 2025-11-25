Dura sanción para Rafael Carrascal tras golpe en la cara a Teófilo Gutiérrez; acá la decisión

América de Cali conoció la medida que deberá cumplir uno de sus jugadores más experimentados: Rafael Carrascal El volante y capitán de la 'mechita' vio la tarjeta roja en los últimos minutos del partido que enfrentó a su equipo contra el Junior en el Pascual Guerrero, el pasado domingo y que concluyó con marcador de 1-1.

El oriundo de Tolú, municipio del departamento de Sucre, le propinó un codazo en el cuello a Teófilo Gutiérrez y toda esta airada reacción se presentó delante del árbitro Wilmar Montaño, quien posteriormente no dudó en enviarlo a las duchas.

Esta acción sucedió al minuto 89 y su accionar dejó al América con nueve jugadores en cancha, ya que anteriormente José Cavadia había visto la cartulina roja.

Teófilo Gutiérrez fue golpeado por Rafael Carrascal, en América vs. Junior, por la Liga BetPlay II-2025 Captura de pantalla de video

¿Cuál fue sanción que le impusieron a Rafael Carrascal?

En la resolución número 120 del 2025 del Comité Disciplinario de la Dimayor se leyó que el centrocampista, de 32 años, fue sancionado con dos partidos y una multa económica de 616.850 pesos.



Es decir, Rafael Carrascal se perderá los siguientes compromisos de cuadrangulares del América de Cali que serán frente a Medellín, por la tercera y cuarta jornada; duelos que definen su supervivencia en el denominado grupo de la muerte.

"Ser culpable de conducta violenta contra un adversario", se leyó en el código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. Pero Carrascal no será la única dura baja para la 'mechita' en los retos venideros, ya que en el mismo informe precisaron el castigo para Cavadia.

Para el número '29' del América la sanción impuesta fue de una fecha de sanción; por lo que no estará disponible para el partido del jueves frente al DIM en el Pascual Guerrero. Además de pagar unos 284.700 pesos de multa.



¿Cómo va el América en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025?

Luego de dos jornadas disputadas, los dirigidos por David González suman un punto en el Grupo A, mismo que es liderado por Junior de Barranquilla y Atlético Nacional con 4 unidades.

¿Cuándo es América de Cali vs. Medellín y dónde verlo EN VIVO por TV?

Será este jueves 27 de noviembre en el Pascual Guerrero y es válido por la tercera jornada de los cuadrangulares. La pelota rodará a las 6:30 de la tarde y se podrá ver EN VIVO por TV en el canal que trasmite el fútbol colombiano (Win+).

Igualmente en este portal encontrará un minuto a minuto del partido, las jugadas virales, golazos, crónica, tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.