Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Definidos los bombos y cómo será el sorteo del Mundial 2026; habrá restricciones

Definidos los bombos y cómo será el sorteo del Mundial 2026; habrá restricciones

Este martes, la FIFA dio a conocer la forma como se sorteará la fase de grupos del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre. El organismo anunció los bombos y las reglas que tendrá la ceremonia.

Por: AFP
Actualizado: 25 de nov, 2025
Comparta en:
Trofeo del Mundial 2026
Trofeo del Mundial 2026
Foto: X/@FIFAWorldCup

Publicidad

Publicidad

Publicidad