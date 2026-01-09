La Selección de Alemania tomó la delantera: importante anuncio para el Mundial 2026

Alemania, cuatro veces campeona del mundo (1954, 1974, 1990 y 2014), tendrá su campo base en Winston-Salem, Carolina del Norte, durante el Mundial 2026 (11 de junio-19 de julio), anunció este viernes la Federación Alemana (DFB) en un comunicado.

La Mannschaft se alojará en Graylyn Estate y se entrenará en los campos de la Universidad de Wake Forest, a dos kilómetros de distancia, explicó la DFB.

"Lo más importante es la proximidad de los campos. Aquí contamos con tres canchas de fútbol en un estado muy, muy bueno, que cumplen con todas las exigencias que planteamos en el plano deportivo. Y podemos acceder a ellas a pie o en bicicleta en menos de diez minutos. Es un factor decisivo", subrayó el seleccionador Julian Nagelsmann, citado en el comunicado.

Alemania jugará dos amistosos en marzo, contra Suiza en Basilea el 27 y luego contra Ghana en Stuttgart el 30.



Tras el anuncio a mediados de mayo de la lista de convocados para el Mundial, Alemania se enfrentará a Finlandia el 31 de mayo en Maguncia, antes de volar a Estados Unidos el 2 de junio.

Tiene previsto un último partido de preparación en Chicago contra Estados Unidos el 6 de junio, antes de que la delegación se instale en Winston-Salem.

En el Grupo E, los jugadores dirigidos por Julian Nagelsmann jugarán en la fase de grupos en Houston (Texas) contra Curazao (14 de junio), en Toronto (Canadá) contra Costa de Marfil (20 de junio) y en East Rutherford (Nueva Jersey), a las afueras de Nueva York, contra Ecuador (25 de junio).

Eliminada en la fase de grupos de los Mundiales de 2018 en Rusia (cuando defendía el título) y 2022 en Catar, Alemania no alcanza las semifinales de una Eurocopa o un Mundial desde la competición continental de 2016 (derrota 2-0 en semifinales contra Francia.

Cuartofinalista de la Eurocopa 2024 en casa (derrota 2-1 en la prórroga contra España, a la postre campeona) y cuarta en la Liga de Naciones 2025, Alemania selló su billete para la fase final del Mundial 2026 en la última jornada de la clasificación, con una victoria por 6-0 contra Eslovaquia.