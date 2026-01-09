Síguenos en:
La Selección de Alemania tomó la delantera: importante anuncio para el Mundial 2026

La Selección de Alemania tomó la delantera: importante anuncio para el Mundial 2026

A pesar de que aún faltan más de cinco meses para que ruede la pelota en el Mundial 2026, el equipo teutón sorprendió a los demás con esta noticia.

Por: AFP
Actualizado: 9 de ene, 2026
Jugadores de la Selección de Alemania celebran un gol en partido previo al Mundial 2026
