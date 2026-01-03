Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Qué pasaría con el Mundial 2026, tras captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos?

¿Qué pasaría con el Mundial 2026, tras captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos?

Después de la decisión tomada por el presidente, Donald Trump, de capturar al mandatario venezolano, surgió la duda sobre la realización del Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, país sede del Mundial 2026
Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, país sede del Mundial 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad