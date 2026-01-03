¿Qué pasaría con el Mundial 2026, tras captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado 3 de enero que la operación militar en la que detuvieron al líder venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa es una "aviso" a otros países y un ejemplo de que "el dominio estadounidense no volverá a ser cuestionado de nuevo".

"Esta operación exitosa debe servir de aviso a cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vidas de los nuestros", aseguró. Razón por la que esta situación ha impactado en todos los ámbitos y el lado deportivo no ha sido la excepción, más cuando se avecina el Mundial 2026.

Dicha cita orbital está programada para jugarse del 11 de junio al 19 de julio, con Estados Unidos, México y Canadá como sedes, y luego de estos sucesos surgió la duda de qué pasará con la realización del evento. Y es que no se descarta que el país americano pueda ser sancionado por su accionar.

Recordemos que cuando Rusia inició la guerra con Ucrania, tanto su seleccionado y como clubes, así como también los deportistas de otras disciplinas, fueron expulsados. De hecho, con el paso del tiempo, dejaron que participaran, pero sin representar a su país y bajo una bandera neutral.



Imagen del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá AFP

La cuenta 'Fútbol y Política', publicó que "según el reglamento de FIFA por el bombardeo unilateral y captura de un presidente, Estados Unidos no podría realizar el Mundial 2026 y su selección debería ser vetada de todas las competiciones internacionales". Ahora, lo que se ha visto es otra realidad.

La relación entre Donald Trump y Gianni Infantino es muy cercana, hasta el punto de que el pasado diciembre de 2025, en el marco del sorteo de la fase de grupos de la cita orbital, le entregó el premio por la paz. Dicha distinción causó polémica, y tras lo que pasó este 3 de enero, le recordaron esa elección.

“El mundo es más seguro ahora”, decía Donald Trump apenas en diciembre pasado en Washington, cuando FIFA le entregó un premio por la paz. pic.twitter.com/3dq7l0Vsu6 — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 3, 2026

Hasta el momento, desde la FIFA no ha habido ningún pronunciamiento y el presidente de Estados Unidos tampoco se refirió sobre ese tema en la rueda de prensa que ofreció, contando detalles de la operación que llevó a cabo en Venezuela. Sin embargo, hay casos de ediciones anteriores que sirven de ejemplo.

La historia de las Copas del Mundo está plagada de exclusiones que excedieron lo deportivo. Alemania y Japón fueron vetados del Mundial 1950 por su rol en la Segunda Guerra Mundial; Sudáfrica estuvo fuera de las Copas del Mundo entre 1970 y 1990 debido al régimen del apartheid; incluso Yugoslavia quedó fuera de la edición 1994 por sanciones internacionales en la guerra de los Balcanes.