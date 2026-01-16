Llaneros le ganó al Pereira en el Centenario por Liga BetPlay I-2026, pero el VAR tuvo protagonismo

Deportivo Pereira y Llaneros abrieron este viernes 16 de enero la primera jornada de la Liga BetPlay I-2026. El partido, que se efectuó en el estadio Centenario de la ciudad de Armenia, concluyó 0-2 a favor del elenco de la 'media Colombia'. No obstante, el juego que se disputó a puerta cerrada, se vio marcado por la intervención del VAR. Los expertos del arbitraje no dudaron en dejar su opinión y 'rajar' a los encargados de 'impartir justicia' en el campo de juego.

Las acciones polémicas se presentaron finalizando la primera parte y en los primeros quince minutos del complemento. En la primera jugada, tras el llamado del VAR, el árbitro Ricardo Pabón decidió expulsar a Gustavo Torres (minuto 45+7) del 'matecaña' por una falta sobre Léider Riascos de Llaneros.

Acción de juego entre Deportivo Pereira y Llaneros por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

"UFFFF: Me pareció excesiva esa tarjeta roja para Gustavo Torres de Pereira. La zona de contacto es en el pie, en el guayo, no hay palanca, no parecía tampoco fuerza excesiva. El VAR Ospina llamó a Pabón y el debutante decidió expulsar al atacante local", se leyó en la cuenta en 'X' de 'El VAR Central'.



Y la segunda jugada fue a los 59 minutos cuando en una acción de ataque por parte de Daniel Mantilla de Llaneros, Santiago Aguilar, deportista de los locales, se barrió en el área, arrastrando un brazo con el que alcanzó a rozar la pelota. Desde el VAR solicitaron la presencia de Pabón y luego de la revisión de las imágenes se determinó pena máxima para la visita. Jhon Vásquez lo cambió por gol.

"Podemos decir que ya está el segundo error de esta temporada. El VAR (Ospina) consideró que esta mano era sancionable y llamó a Pabón, quien terminó dando penal a favor de Llaneros. Para mí, es una mano natural. Duro debut para Pabón", terminó por indicar la cuenta de 'El VAR Central'.

