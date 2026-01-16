Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Fútbol Colombiano  / Llaneros le ganó al Pereira en el Centenario por Liga BetPlay I-2026, pero el VAR tuvo protagonismo

Llaneros le ganó al Pereira en el Centenario por Liga BetPlay I-2026, pero el VAR tuvo protagonismo

El Pereira vs. Llaneros de la primera fecha por Liga BetPlay I-2026 tuvo jugadas polémicas, y los expertos del arbitraje no dudaron en dar su opinión de las mismas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ene, 2026
Gustavo Torres se fue expulsado en Deportivo Pereira vs. Llaneros por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026.
Colprensa

