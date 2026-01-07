Figura del Barcelona se lesionó de nuevo y enciende las alarmas en su selección para el Mundial 2026

Cuando parecía que por fin el Barcelona y el meta Marc-André ter Stegen podrían solucionar su tortuosa relación, el guardavallas alemán ha vuelto a lesionarse, este vez por una problema físico no especificado en la rodilla, justo cuando todo parecía encaminarse a una cesión al Girona.

Ter Stegen se lesionó este martes en Yeda (Arabia Saudí), en el previo de las semifinales de la ida de la Supercopa y ya está en Barcelona para someterse a pruebas médicas.

Y es que el portero de Monchengladbach, de 33 años, ha encadenado una lesión tras otra en las últimas tres temporadas, en las que se ha perdido un total de 92 partidos, según datos de 'Transfermarkt'.



En total, Ter Stegen ha estado 439 días de baja: 139 (22 partidos) en esta campaña por una lesión en la espalda, 214 entre (51) en la 24-25 por una rotura en el tendón de la rótula y 86 en la 23-24 (19) por una lesión en la espalda.

Los problemas físicos del alemán se suman a la necesidad de jugar para poder disputar el Mundial del próximo verano con la selección de Alemania, una cuestión que en el Barcelona, desde la llegada de Joan Garcia, tiene imposible. Y cuando se abría la posibilidad de recalar como cedido en el Girona, ahora se ha lesionado.

Ter Stegen, de 33 años, es el quinto jugador mejor pagado de la plantilla de Hansi Flick (unos 8 millones de euros netos según algunas versiones), lo que supone un lastre para las mermadas cuentas del Barcelona, que aun padece los síntomas ante la ausencia de 'fair play' financiero para poder operar con normalidad en el mercado futbolístico.

Ter Stegen en el Barcelona AFP

El meta germano sabe de primera mano que no puede competir por ser la primera opción de Flick y es que la gran temporada que está firmando Joan Garcia no permite ningún tipo de dudas.

Joan Garcia ha encajado 14 goles en 16 partidos, ha firmado 44/58 paradas y ha dejado la portería a cero en siete ocasiones. Su gran nivel ha salvado al Barça en los dos últimos partidos: Villarreal y Espanyol e incluso el meta de Sallent llama a las puertas de la selección.

Ahora Ter Stegen está pendiente del resultado de las pruebas, en función de eso, el alemán sabrá también algo más sobre su futuro inmediato: Girona o de nuevo el banquillo del Barça.