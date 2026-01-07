Falcao y Millonarios, noticia bomba en Liga BetPlay 2026; estaría listo el regreso del 'Tigre'

El fútbol colombiano se agitó en las últimas horas con los rumores que ponen a Falcao García, una vez más en Millonarios, en una sorpresiva negociación del club 'embajador' con el experimentado delantero, quien se encontraba sin equipo.

A las 9:00 a.m. este miércoles 7 de enero, a través de un emotivo video el equipo bogotano hizo oficial la vuelta del 'Tigre', quien tendrá su tercer semestre con la camiseta azul.

Este miércoles en la mañana el periodista de la 'W Radio', Julio Sánchez Cristo, confirmó que todo está listo entre el 'Tigre' y el club bogotano para que en la Liga BetPlay 2026-I vuelva a vestirse de azul y sea el fichaje estrella del rentado local.

En la noche de martes el propio Millonarios publicó el mensaje 'The Last Dance', que en español significa 'El último Baile', lo que generó sorpresa en sus hinchas y en los seguidores del fútbol colombiano, relacionándolo de inmediato con a vuelta de Falcao al elenco de sus amores.



The Last Dance! ⚽️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 6, 2026

Los rumores crecieron este mismo miércoles en la madrugada cuando el plantel de Millonarios llegó al aeropuerto El Dorado para viajar a los partidos de pretemporada contra River Plate (11 de enero) y frente a Boca Juniors (14 de enero), y ahí varios jugadores se mostraron con expectativa, pero cautelosos con el tema.

David Mackalister Silva, capitán de los azules atendió a Gol Caracol antes de emprender el viaje y allí dio pistas de un posible regreso de Falcao García. "No sé, esperemos que sea algo muy bueno y positivo para todos, que sea para sumarle al equipo. Yo entregaría la cinta de capitán, la doy, todo, obvio. En caso de que sea, quién no estaría contento que Falcao vuelva a su casa".

Por la misma línea el técnico Hernán Torres mencionó que "quién no quiere a Radamel, cualquier técnico lo quisiera dirigir. No sé nada, noticia buena, pero no me han dicho nada y sería especular", por lo que en medio del hermetismo en las toldas azules, también hay emoción por la posible presencia del 'Tigre' en Bogotá y los estadios del país, nuevamente.

Hay que recordar que el histórico hombre de la Selección Colombia y de exitoso paso por clubes como Atlético de Madrid y Porto se dejó ver en exigentes entrenamientos personalizados desde el último mes del año pasado e incluso en días recientes.

La expectativa continúa y este mismo miércoles 7 de enero se daría el anuncio oficial por parte de Millonarios, que volvió a reportarse en sus redes sociales diciendo que "el 9 a las 9", por lo que los hinchas 'embajadores' están a la expectativa de saber si podrán contar nuevamente con Falcao García, quien buscará una vez más el título del fútbol colombiano, que se le escapó en sus dos anteriores semestres con la camiseta del equipo de sus amores.