Figura del Bayern Múnich muestra cicatriz que le dejó el cáncer y teme por posible recaída

El caso no es nuevo, pero salió a flote nuevamente mediante una nota de prensa de la revista oficial del Bayern Múnich dedicada a Mala Grohs o María Grohs, arquera de 24 años de edad y de paso por las selecciones juveniles de Alemania.

La guardameta fue diagnosticada en noviembre de 2024 por un tumor cancerígeno en las amígdalas y debió ser operada en diciembre del mismo mes, intervención luego de la cual salió victoriosa si se tiene en cuenta que adelantó un satisfactorio proceso de recuperación que le permitió volver a las canchas en marzo de 2025.

En ese sentido, decidió mostrar la marca que le dejó la cirugía en el cuello y referirse a su situación, pues pretende servir de inspiración para otras personas que puedan estar pasando por algo similar. Eso sí, no escondió su temor por un eventual resurgimiento de este mal en su cuerpo.



Guardameta del Bayern Múnich venció al cáncer y teme recaída

Grohs, que ha ganado 4 títulos de Liga, una Copa y una Supercopa de Alemania con el elenco bávaro, manifestó que pese a estar pendiente de su salud asistiendo a citas médicas y a controles frecuentes, el fantasma de su afectación no la abandona.

“El miedo a una posible recaída aún la acompaña, pero sabe que ahora podría afrontar un posible rediagnóstico, ha aprendido a vivir con la incertidumbre”, reseñó la revista del Bayern.



Por ello, la arquera dice que no oculta su cicatriz, pues no siente la necesidad de hacerlo: “Nadie debería avergonzarse de una enfermedad ni de sus secuelas visibles".

Entre tanto, Grohs viene siendo portera suplente en los partidos de Liga y Champions con e Bayern, mientas que en la Selección Alemania Sub-23 sí es titular.