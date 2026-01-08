Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Figura del Bayern Múnich muestra cicatriz que le dejó el cáncer y teme por posible recaída

Figura del Bayern Múnich muestra cicatriz que le dejó el cáncer y teme por posible recaída

La enfermedad le fue detectada años atrás y por fortuna no impidió que siguiera desarrollando su carrera como futbolista profesional en el club alemán.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Bayern Múnich: arquera Mala Grohs supera el cáncer y muestra cicatriz.jpg
Arquera del Bayern Múnich superó el cáncer y muestra marcas.
Foto: FC Bayern.

Publicidad

Publicidad

Publicidad