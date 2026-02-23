Síguenos en:
Medellín vs. Liverpool, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Este martes 23 de febrero, Independiente Medellín recibirá a Liverpool, de Uruguay, por el juego de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores. El 'poderoso' va ganando la serie por 2 a 1.

Por: EFE
Actualizado: 23 de feb, 2026
