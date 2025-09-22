Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa, en la Liga de Portugal

Por la sexta fecha de la Liga de Portugal, Sporting de Lisboa recibió en su estadio al Moreirense. El equipo en el que milita el delantero colombiano Luis Javier Suárez no la tuvo fácil frente al conjunto visitante, que le plantó cara a los ‘leones’.

Fue hasta el segundo tiempo cuando los dirigidos por Rui Borges lograron destrabar el partido gracias a Luis Javier Suárez, quien a los 76 minutos anotó desde el punto penal con un potente remate al rincón derecho del portero rival.

Con esta anotación, el atacante de la Selección Colombia llegó a cuatro tantos en la presente temporada con el Sporting de Lisboa.



Así fue el gol de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa

Gol de Luis Javier Suárez pic.twitter.com/oKuZqcdivc — J a v i G a r c í a 🇨🇴 (@xavigarciag88) September 22, 2025