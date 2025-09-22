Síguenos en::
LUISA AGUDELO
ENTREVISTA ANECDOTARIO
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa, en la Liga de Portugal

Vea el gol de Luis Javier Suárez con Sporting de Lisboa, en la Liga de Portugal

El delantero colombiano, de 27 años, llegó a su cuarta anotación con el conjunto de Lisboa, que tuvo que esforzarse más de lo esperado para vencer en condición de local al Moreirense.

Por: Javier García
Actualizado: 22 de sept, 2025
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que juega en Sporting de Lisboa
AFP

