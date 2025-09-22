Convocatoria de Selección Colombia Sub-20 para el Mundial: fin de la novela con Neyser Villarreal

Publicidad
Empieza un nuevo sueño y una gran ilusión para la Selección Colombia Sub-20. Todo está listo para el Mundial que se disputará en Chile, del sábado 27 de septiembre al domingo 19 de octubre, después de que el director técnico, César Torres, diera a conocer la lista definitiva. Esto ocurrió este lunes 22 de septiembre, a través de una rueda de prensa oficial.
Allí, confirmó que los dos jugadores borrados de la lista fueron Keimer Sandoval Rodríguez, del Estrella Roja, y John Edwin Montaño Preciado, quien hace parte de la nómina del Lommel SK. Eso sí, de acuerdo con las explicaciones que dio, la decisión se dio por un tema extradeportivo y no precisamente por falta de condiciones en el terreno de juego.
"Son chicos que, antes que futbolistas, son seres humanos. Uno de nuestros deberes, como formadores a esa edad, es entregar buenas personas. Más allá de su talento, tienen aspectos disciplinarios por mejorar. Se agotaron todos los recursos, pero, lastimosamente, no se adaptaron al grupo y los valores de la convivencia", afirmó el entrenador del combinado patrio.
Así las cosas, la Selección Colombia contará con figuras como Alexei Rojas, Simón García, Jordan Barrera, Oscar Perea, entre otros. De igual manera, se confirmó que Emilio Aristzábal se ganó su lugar, gracias a lo hecho en Fortaleza, donde es el goleador. Por último, terminó la novela con Neyser Villarreal y, finalmente, estará en la cita orbital en territorio chileno.
Cuerpo técnico:
1. Colombia.
2. Arabia Saudita.
3. Noruega.
4. Nigeria.
