Gol Caracol  / Selección Colombia  / Convocatoria de Selección Colombia Sub-20 para el Mundial: fin de la novela con Neyser Villarreal

Convocatoria de Selección Colombia Sub-20 para el Mundial: fin de la novela con Neyser Villarreal

El director técnico, César Torres, dio a conocer los nombres de los jugadores que representarán a la Selección Colombia Sub-20 en la cita orbital de la categoría.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de sept, 2025
Definida la convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial de Chile 2025
Federación Colombiana de Fútbol

