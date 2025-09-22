Convocatoria de Selección Colombia Sub-20 para el Mundial: fin de la novela con Neyser Villarreal

Empieza un nuevo sueño y una gran ilusión para la Selección Colombia Sub-20. Todo está listo para el Mundial que se disputará en Chile, del sábado 27 de septiembre al domingo 19 de octubre, después de que el director técnico, César Torres, diera a conocer la lista definitiva. Esto ocurrió este lunes 22 de septiembre, a través de una rueda de prensa oficial.

Allí, confirmó que los dos jugadores borrados de la lista fueron Keimer Sandoval Rodríguez, del Estrella Roja, y John Edwin Montaño Preciado, quien hace parte de la nómina del Lommel SK. Eso sí, de acuerdo con las explicaciones que dio, la decisión se dio por un tema extradeportivo y no precisamente por falta de condiciones en el terreno de juego.

"Son chicos que, antes que futbolistas, son seres humanos. Uno de nuestros deberes, como formadores a esa edad, es entregar buenas personas. Más allá de su talento, tienen aspectos disciplinarios por mejorar. Se agotaron todos los recursos, pero, lastimosamente, no se adaptaron al grupo y los valores de la convivencia", afirmó el entrenador del combinado patrio.

Así las cosas, la Selección Colombia contará con figuras como Alexei Rojas, Simón García, Jordan Barrera, Oscar Perea, entre otros. De igual manera, se confirmó que Emilio Aristzábal se ganó su lugar, gracias a lo hecho en Fortaleza, donde es el goleador. Por último, terminó la novela con Neyser Villarreal y, finalmente, estará en la cita orbital en territorio chileno.

Neyser Villarreal, jugador de la Selección Colombia Sub-20 AFP

Convocatoria de la Selección Colombia Sub-20 para el Mundial de Chile 2025

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF

Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)

Luis Mena Padilla – Atlético Huila

Simón García Valero – Atlético Nacional

Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira

Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)

Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional

Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional

Kener González Mosquera – América de Cali

Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas

José Cavadía Pedraza – América de Cali

Joel Romero – América de Cali

Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)

Joel Canchimbo Morales – Junior FC

Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)

Neyser Villarreal Quiñones – Millonarios FC

Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

Cuerpo técnico:

Cesar Torres Ramírez – Director Técnico

Yeisson Galvis Torres – Asistente Técnico

Christian Freyman Juliao – Preparador Físico

Marbin Sandoval Bolaños – Asistente Técnico

Hugo Oswaldo Guzmán – Entrenador De Arqueros

Mauricio Serrato Roa – Médico

Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo

Jorge Eduardo Mejia – Fisioterapeuta

Fabián Andrés Bedoya – Fisioterapeuta

Jafeth Orejuela – Kinesiólogo

Ricardo Bejarano González – Jefe de prensa

Alexander Gómez – Utilero

Juan Camilo Gutiérrez – Video Analista

Grupo F del Mundial Sub-20

1. Colombia.

2. Arabia Saudita.

3. Noruega.

4. Nigeria.