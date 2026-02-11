Falcao García no se quedó callado sobre el estado de la cancha del estadio El Campín

Falcao García volvió a marcar con la camiseta de Millonarios. Este miércoles 11 de febrero, se reportó en la victoria sobre Águilas Doradas, anotando el único tanto del compromiso, por la fecha 6 de la Liga BetPlay I-2026. Recordemos que la última vez que había inflado las redes con los 'embajadores' había sido el 19 de junio de 2025, en la derrota 1-2 frente a Santa Fe.

Razón por la que no ocultó su alegría, en declaraciones para los medios de comunicación, pero también aprovechó la oportunidad para enviarle un claro mensaje a la hinchada del equipo capitalino y hasta hablar del estado de la cancha del estadio El Campín. Y es que este compromiso marcó el regreso del fútbol al 'coloso de la 57', tras la sanción impuesta por Dimayor.

"Jugar de local con nuestra gente, que siempre está apoyando, necesitamos que llenen El Campín nuevamente, el sábado. Ojalá que el campo se recupere y nos permita realizar el juego al que estamos acostumbrados. Jugar en nuestro estadio es importante para nosotros y pensaremos en preparar el juego con Llaneros", expresó el atacante samario, de 40 años.

Ahora, no fue el único que se refirió sobre el tema. Mateo García, mediocampista y reciente refuerzo de Millonarios, también fue consultado por ello. "No me gusta hablar de eso porque el estado de la cancha es para ambos. Sí estuvo mal para el juego contra Medellín, pero no pude estar, entonces no tuve la oportunidad de sentirlo y presenciar", afirmó de entrada.



Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios frente a Águilas Doradas Colprensa

"Sacaron unas imágenes donde se veía mal. Ahora ya permite jugar. Uno está acostumbrado a que El Campín esté en otras condiciones, se hace raro verlo así, pero no fue influyente dentro del juego y hay que ser claros", sentenció el volante, de 27 años e hincha confeso del equipo bogotano. Por último, desde Águilas Doradas también fueron preguntados sobre este caso.

Mateo Hernández, jugador del club antioqueño, puntualizó que "el estado de la cancha estaba igual para los dos, entonces no hay que poner excusas y prefiero no hablar de ello".