Flores de René Higuita para el popular Vozinha, figura del Mundial; "como persona aún es más grande"

La gran final del Mundial 2026 está a punto de disputarse y varias de las máximas figuras del fútbol mundial, estarán presentes para presenciar el duelo por el título entre Argentina y España, en el MetLife Stadium de Nueva York.

Se conoció que días atrás, Rene Higuita quien ha estado presente en Estados Unidos viviendo la máxima cita orbital, se encontró con el arquero de Cabo Verde, Vozinha, que se volvió bastante popular tras sus buenas actuaciones en el presente certamen con sus selección.

Días atrás se vieron por primera vez en un hotel, donde se abrazaron e intercambiaron palabras y risas entre ambos. Y un día antes de la final, ambos se volvieron a encontrar en un partido de leyendas organizados por la FIFA, donde ambos fueron protagonistas jugando a la pelota, y en esta ocasión el legendario guardameta colombiano, no desaprovechó la oportunidad de tomarse una foto junto a él.

"Dicen que a las personas buenas la vida siempre les devuelve algo bueno. Aquí tuve la oportunidad de conocer no al arquero, sino al ser humano. Y puedo decir, sin duda, que la persona es aún más grande que la leyenda", se leyó en la descripción de la publicación, en la que se evidencia que se regalaron camisetas con un mensaje y autógrafo dedicatorio mutuo.



Dicen que a las personas buenas la vida siempre les devuelve algo bueno.



Aquí tuve la oportunidad de conocer no al arquero, sino al ser humano. Y puedo decir, sin duda, que la persona es aún más grande que la leyenda. @vozinhanews pic.twitter.com/5mKf0oRl8v — René Higuita (@higuitarene) July 19, 2026

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René no solo ha compartido con Vozinha durante el Mundial 2026, el exarquero también ha resposteado en su redes sociales encuentros con figuras mundiales como Falcao García, Iker Casillas, Jorge Campos, Luis Figo, Ronaldo Nazario, Mario Yepes, entre muchos otros.

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Vozinha y su gran Mundial con Cabo Verde

El arquero de la selección de Cabo Verde durante el Mundial, aseguró este viernes que después del histórico Mundial del equipo africano enfrentándose a España, Uruguay o Argentina "todo el mundo sabrá dónde está Cabo Verde en el mapa".

"Es algo muy grande esto. Antes, el 90 % de la gente no sabía dónde estaba Cabo Verde, ahora ya no es así. Este Mundial ha sido un viaje increíble para mí", expresó el guardameta caboverdiano durante un evento de leyendas del fútbol organizado por la FIFA en el Fan Fest del Rockefeller Center de Nueva York.

"Quiero uno o dos años más, incluso quizá tres, dependiendo de cómo responda mi cuerpo. Ahora mismo soy agente libre y estoy buscando un buen proyecto, espero encontrarlo pronto", explicó Vozinha, de 40 años.

Después de su gran partido ante España dejando la portería a cero, Vozinha empezó a ganar millones de seguidores en Instagram. Al terminar su participación en el Mundial, el portero caboverdiano cuenta con casi 30 millones de seguidores.