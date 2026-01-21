Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fue entrenador, salvó a su equipo del descenso y ahora trabaja en famosa cadena de comida rápida

Fue entrenador, salvó a su equipo del descenso y ahora trabaja en famosa cadena de comida rápida

Se trata de uno de los directores técnicos de mayor proyección en Alemania, sin embargo, le puso un nuevo rumbo a su vida: administra dos restaurantes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Alexander Nouri salvó del descenso al Werder Bremen en la temporada 2016-17.
Alexander Nouri salvó del descenso al Werder Bremen en la temporada 2016-17.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad