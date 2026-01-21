Fue entrenador, salvó a su equipo del descenso y ahora trabaja en famosa cadena de comida rápida

En el fútbol como en la vida hasta historias que parecen ser sacadas de una película, pero que muchas veces no se llegan a conocer. En Alemania es noticia el nombre de Alexander Nouri, un exjugador y director técnico de 45 años que llegó a dirigir en la Bundesliga, pero que en la actualidad es el administrador de dos restaurantes de una famosa cadena de comida rápida.

Si bien Nouri es poco sonado en el fútbol mundial, en Alemania se trata de uno de los entrenadores con mayor proyección. Su padre es alemán y su madre es iraní y rápidamente se enamoró del fútbol y forjo una carrera pasando por clubes como Werder Bremen, Seattle Sounders, KFC Uerdingen 05, VfL Osnabrück, VfL Osnabrück II, Holstein Kiel, Holstein Kiel II y VFB Oldenburg.

En el 2011 decidió colgar los guayos y de inmediato integró el cuerpo técnico de Oldenburg, su último club. A partir de allí inició sus estudios como DT y sacó su título a la par de referentes Julian Nagelsmann, actual entrenador de la Selección de Alemania.

Con el humilde club logró el tercer puesto en la cuarta división y en el 2014 llegó a las divisiones inferiores de Werder Bremen. Nouri dirigió el segundo equipo y dio el salto al equipo profesional en el 2016, tras la salida de Viktor Skrypnyk.



Nouri hizo historia con unos números que nadie esperaba. Tomó al equipo en la fecha 3 en la casilla 18, en puestos de descenso, y lo dejó a final de temporada en la séptima posición a solo tres puntos de jugar la UEFA Europa League. Por si no fuera poco, encadenó una racha de 11 partidos invictos, con nueve triunfos y dos empates.

Para la siguiente temporada, la 2017-18, las cosas no salieron tan bien y se marchó en la fecha 10 de la Bundesliga luego de cinco empates y cinco derrotas.

Después de esa primera aventura, pasó por el banquillo de Ingolstadt, Hertha Berlín y AO Kavala. En el 2022 decidió alejarse del fútbol y ahora trabaja para la McDonald's, administrando dos sedes en en Herzogenrath, una ciudad de Renania del Norte-Westfalia. Nouri dice que en su nueva faceta el objetivo no es muy distinto. "En última instancia, ambos mundos se basan en unir a la gente. En el fútbol, son los jugadores; aquí, son los empleados", manifestó en charla con 'Süddeutsche Zeitung'

Alexander Nouri administra dos restaurantes de la cadena McDonald's. Instagram.