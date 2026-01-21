Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién ha ganado más Superligas en Colombia? Santa Fe busca récord contra Junior

¿Quién ha ganado más Superligas en Colombia? Santa Fe busca récord contra Junior

La definición entre ‘cardenales’ y ‘tiburones’ podría dejar una marca histórica para esta competición, en la que se miden los 2 campeones de cada año.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Superliga 2026: Santa Fe vs. Junior.; ¿quién ha ganado más títulos? jpg
Superliga 2026: Santa Fe vs. Junior, cada uno juega su cuarta final.
Foto: @ssnatafe.

Publicidad

Publicidad

Publicidad