¿Quién ha ganado más Superligas en Colombia? Santa Fe busca récord contra Junior

El campeón de la Superliga 2026 se conocerá en la noche del miércoles 21 de enero de 2026, después del partido de vuelta de la definición entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, programada para llevarse a cabo en el estadio El Campín, de Bogotá, donde se entregará la versión 15 de este trofeo.

El encuentro de ida quedó 1-1 gracias a los goles de los experimentados Hugo Rodallega, que abrió el marcador para los capitalinos, y de Teófilo Gutiérrez, que igualó para los atlanticenses y hombre que no podrá estar en la segunda contienda por la tarjeta roja que vio tas acumular 2 amarillas en el cierre del duelo de ida.

Se trata de la quinta final para cada escuadra en este certamen, con la particularidad que los ‘cardenales’ siempre ha cerrado en Bogotá, de donde nunca han dejado escapar el título, mientras que los ‘tiburones’ siempre han sido visitantes en la confrontación de vuelta, condición en la que han logrado dar 2 vueltas olímpicas.

Lo particular es que en esta oportunidad primero se debeía jugar en la capital de la República y finalizar en Barranquilla, pero la localía se invirtió por petición del cuadro ‘currambero’ debido a que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez entró a obras de ampliación y adecuación para estar listo en noviembre de 2026, cuando recibirá la final de la Copa Sudamericana 2026.



Bajo este panorama, los 2 bandos se medirán en busca de la primera copa del año, que no da clasificación a torneos internacionales, pero sirve para robustecer la vitrina y como incentivo en una temporada en la que ambos rivales deberán afrontar los torneos locales y la Copa Libertadores.



¿Quién ha ganado más Superligas de Colombia?

Independiente Santa Fe encabeza esta clasificación con 4 finales disputadas y 4 ganadas, siendo igualado en ese rango únicamente por Atlético Nacional, que también tiene 4 coronas, pero que acumula 3 finales perdidas.

Posteriormente, siguen Junior y Millonarios con 2 Superligas, cada uno. No obstante, los atlanticenses llevan 2 subtítulos, mientras que los azules tienen uno. Cierran la lista, con una conquista, respectivamente, Deportivo Cali y Deportes Tolima.

Ganadores de la Superliga en Colombia

- Santa Fe: 4 títulos (2013, 2015, 2017, 2021)

- Nacional 4 (2012, 2016, 2023, 2025)

- Junior: 2 (2019, 2020)

- Millonarios: 2 (2018, 2024) - Cali: 1 (2014) - Tolima: 1 (2022)

Superligas de Santa Fe (4)

⦁ 2013

- Ida: Millonarios 0-1 Santa Fe

- Vuelta: Santa Fe 1-0 Millonarios

⦁ 2015

- Ida: Nacional 2-1 Santa Fe

- Vuelta: Santa Fe 2-0 Nacional

⦁ 2017

- Ida: Medellín 0-0 Santa Fe

- Vuelta: Santa Fe 1-0 Medellín

⦁ 2021

- Ida: América 1-2 Santa Fe

- Vuelta: Santa Fe 3-2 América

Superligas de Junior (2)

⦁ 2019

- Ida: Junior 1-2 Tolima

- Vuelta: Tolima 0-1 Junior

- Penaltis: Tolima 0-3 Junior

⦁ 2020

- Ida: Junior 1-2 América

- Vuelta: América 0-2 Junior

Subtítulos de Junior (2)

⦁ 2012

- Ida: Junior 1-3 Nacional

- Vuelta: Nacional 3-2 Junior

⦁ 2024

- Ida: Junior 1-0 Millonarios

- Vuelta: Millonarios 2-0 Junior