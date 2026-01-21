Jermein Peña estalló a la llegada de Junior a Bogotá; ¿lo iban a robar?

Junior ya se encuentra en Bogotá para afrontar este miércoles el partido de vuelta de la final de la Superliga BetPlay 2026 contra Independiente Santa Fe. El 'tiburón' llegó el martes a la capital de la República, pero su recibimiento no fue del todo agradable por cuenta de algunos hinchas.

En un video que se hizo viral en las redes sociales, se puede observar como el defensor titular del equipo 'tiburón', Jermein Peña, mostró su total inconformismo con un grupo de seguidores que lo alentaban en su llegada al hotel de concentración. Allí se ve cómo los aficionados se amontonaron y se le encimaron a los futbolistas, causando el reclamo del exUnión Magdalena, que de paso, les lanzó fuertes comentarios y manotazos al aire. Además, miró un maletín que llevaba, para percatarse de que no se lo hubieran quitado en medio del tumulto.

¿Intentaron robar a Jermein Peña en la llegada a Bogotá?



— Atlético Junior (@AtlJunior) January 21, 2026

La situación no fue del gusto del jugador 'rojiblanco'; sin embargo, no pasó a mayores y todos los futbolistas pudieron seguir su camino normal hacia el sitio de concentración. El técnico Alfredo Arias convocó lo mejor que tiene en su nómina para el crucial duelo por el primer título del año en el fútbol colombiano, con las bajas de Teófilo Gutiérrez, quien fue expulsado en la ida, Lucas Monzón, Jean Pestaña, Jesús Rivas y Kevin Pérez, por lesión.



Convocados de Junior para el partido

Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez

Defensas: Edwin Herrera, Carlos Pérez, Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez y Jhon Navia.



Volantes: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Fabián Ángel, Dilan Villareal, Jannenson Sarmiento, Yimmi Chará, Bryan Castrillón, Cristian Barrios y Joel Canchimbo.

Delanteros: Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel.

¿Cómo llega Santa Fe al duelo?

Por su parte, Santa Fe buscará hacer respetar su casa y conseguir la cuarta Superliga de su historia. De la mano de Hugo Rodallega, quien convirtió el gol del equipo en el partido disputado en el Metropolitano, el 'cardenal' intentará comenzar el año de la mejor manera, ahora comandados por el uruguayo Pablo Repetto. Para la final, el 'león' cuenta con toda su plantilla disponible, incluyendo al último fichaje, Edwin 'Shirra' Mosquera, quien ya tuvo sus primeros minutos el pasado fin de semana.

Ambos equipos, que se encontrarán este miércoles en el estadio el Campín, buscarán lavarse la cara de sus resultados en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-I. Santa Fe no pasó del empate a un gol de local con Águilas Doradas, mientras que el 'tiburón' cayó en su casa 0-2 frente al Deportes Tolima en la reedición de la final del torneo pasado, que culminó con la estrella 11 para los barranquilleros.