Síguenos en:
Tendencias:
GOLAZOS LUIS SUÁREZ
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 21 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 21 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Estos son los horarios de los partidos de fútbol EN VIVO para HOY miércoles 21 de enero del 2026. ¡Juega Luis Díaz con Bayern Múnich en Champions y hay final de vuelta en Superliga!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Wolfsburgo por la Bundesliga.
Luis Díaz en acción con Bayern Múnich frente al Wolfsburgo por la Bundesliga.
X de @FCBayernES

Publicidad

Publicidad

Publicidad