Partidos EN VIVO HOY 21 de enero del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles 21 de enero continúan las acciones en la Uefa Champions League con interesantes compromisos en la fase de liguilla. Es hora para el Bayern Múnich de Luis Díaz, que recibe en el Allianz Arena al Union Saint-Gilloise y para el Barcelona que visita al Slavia Praga.
También se define al nuevo campeón de la Superliga 2026 en El Campín: Santa Fe y Junior buscan el título. Y además hay fútbol femenino en Inglaterra.
|Equipos
|Hora/Canal
|Qarabag FK vs. Eintracht Frankfurt
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Galatasaray vs. Atlético Madrid
|12:45 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN
|Arsenal Femenino vs. Manchester United Femenino
|2:00 p.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Manchester City Femenino vs. Chelsea Femenino
|2:00 p.m. - FA Women's Super League - Barclays Women's Super League YouTube
|Slavia Praga vs. FC Barcelona
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Stoke City vs. Middlesbrough
|3:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium
|Olympique de Marsella vs. Liverpool
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 5
|Juventus vs. Benfica
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 7
|Chelsea vs. Pafos FC
|3:00 p.m. -Champ.ions League - Disney+ Premium
|Atalanta vs. Athletic Club
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 4
|Newcastle vs. PSV Eindhoven
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 6
|Bayern Múnich vs. Saint-Gilloise
|3:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium,ESPN
|Peñarol vs. Colo Colo
|7:00 p.m. - Serie Rio de la Plata - Disney+ Premium
|Argentinos Juniors vs. Midland
|7:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Santa Fe vs. Junior
|7:30 p.m. - Superliga BetPlay DIMAYOR Final - Win