Fue goleador de la Liga MX y la MLS, se rompió tres veces los ligamentos y ahora regresó al FPC

El fútbol profesional colombiano ya está en marcha, este martes comienza la tercera fecha de la Liga BetPlay I-2026, sin embargo, el Torneo de Ascenso apenas tuvo su primera jornada y este lunes se dio el anuncio de un fichaje de lujo. Se trata de un jugador que fue goleador en la Liga MX y la MLS y regresa al país luego de 10 años en el exterior.

"Mauro Andrés Manotas Páez es nuevo delantero auriverde para darle goles y apoyo al ataque heroico. Con su amplia experiencia, sumará picardía y potencia en el último cuarto de cancha", fue la publicación del Real Cartagena, club que ya tiene en sus filas al experimentado Fredy Montero y que en el pasado reciente ha contado con estelares como Teófilo Gutiérrez, Christian Marrugo, Wilfrido de la Rosa, entre otros.

Manotas tienen 30 años y fue goleador en el fútbol de los Estados Unidos y México, no obstante, sus antecedentes más recientes no son muy alentadores. El nacido en Sabanalarga fue fichado por Atlas en el 2022 y en julio de ese mismo año se rompió los ligamentos de la pierna izquierda en un partido contra América.

En agosto de 2023 regresó, pero en noviembre de 2023 contra Pumas UNAM se rompe de nuevo los ligamentos, esta vez de la pierna derecha.



Para el 2024, el 28 de agosto, volvió a las canchas, curiosamente contras Pumas. Seis días más tardes, Atlas reveló que Manotas recayó de la lesión de ligamentos durante una práctica antes de enfrentar a San Luis.

En medio de esas dificultades físicas, los rojinegros decidieron enviarlo al equipo Sub-21 con el cual jugó siete partidos y anotó tres goles en el 2025.

Mauro Manotas con Atlas de la Liga MX.

Mauro Manotas, goleador en la MLS y en la Liga MX

Su etapa más sobresaliente fue con Houston Dynamo FC, donde disputó 167 partidos y anotó 64 goles, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo en la MLS. Además, aportó 18 asistencias, reflejando su capacidad para participar en el juego colectivo y no solo en la definición.

Antes de su salto definitivo al exterior, Manotas tuvo pasos por clubes como Uniautónoma FC, Club Tijuana y Atlas Guadalajara, donde acumuló experiencia en el fútbol colombiano y mexicano. En Uniautónoma sumó 28 partidos con 5 goles, mientras que en Tijuana jugó 47 encuentros y marcó 10 tantos. También tuvo participación en categorías juveniles y equipos alternos, como Atlas U21 y Rio Grande Valley FC Toros.

En total, registra 275 partidos, 84 goles y 24 asistencias.