JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Fue goleador de la Liga MX y la MLS, se rompió tres veces los ligamentos y ahora regresó al FPC

Fue goleador de la Liga MX y la MLS, se rompió tres veces los ligamentos y ahora regresó al FPC

Se trata de un delantero colombiano que brilló con sus goles en el exterior y que se lesionó tres veces los ligamentos, llegando a estar 270 días sin jugar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de ene, 2026
Mauro Manotas con el Tijuana de México.
Mauro Manotas con el Tijuana de México.
Getty Images.

