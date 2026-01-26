Fernando Gaviria y Sergio Higuita, al AlUla Tour 2026; hora y TV para verlos en vivo

El AlUla Tour 2026, una de las primeras carreras del calendario asiático, será el punto de partida para que el embalador antioqueño Fernando Gaviria se estrene con los colores de Caja Rural, de España, su nuevo equipo.

El paisa terminó contrato con el Movistar Team en 2025 y de inmediato se unió a la formación verde, con la que espera volver a la senda del triunfo en eventos importantes.

Para ello, tendrá su primera oportunidad como referente del elenco de la segunda categoría del ciclismo internacional, pero con frecuentes invitaciones en las competencias grandes del año.

Bajo esa luz, Gaviria aparece como candidato para luchar por la victoria en las jornadas 1, 2 y 4, que serán planas, mientras que para la tercera y la quinta fracción sus opciones se reducen por ser las únicas de montaña.



Además, se trata de una nueva oportunidad para que el velocista limpie su imagen luego de haber tenido problemas con la justicia en Mónaco por haber sido sorprendido por las autoridades de ese país manejando un carro bajo efectos del alcohol.

Publicidad

Junto a él estará como la otra carta colombiana el también antioqueño Sergio Andrés Higuita, escalador con el que el conjunto Astana buscará protagonismo en los ascensos saudíes.

⦁ Colombianos en el AlUla Tour 2026:

Fernando Gaviria

- Equipo: Caja Rural

- Dorsal: 111

Sergio Andrés Higuita

- Equipo: XDS-Astana

- Dorsal: 71



Fechas, horas y TV para ver en vivo el AlUla Tour 2026

Este evento se podrá ver en directo desde Colombia por diferentes vías, como las señales de Claro en Youtube y televisión, todos los días desde las 6:30 de la mañana, hora colombiana.

Publicidad

Recorrido, AlUla Tour 2026:

⦁ Etapa 1

- Fecha: mates 27 de febrero

- Distancia: 158 kilómetros

- Perfil: plano

⦁ Etapa 2

- Fecha: miércoles 28 enero

- Distancia: 152 kilómetros

- Perfil: plano

⦁ Etapa 3

- Fecha: jueves 29 de enero

- Distancia: 142,1 kilómetros

- Perfil: montañoso

⦁ Etapa 4

- Fecha: viernes 30 de enero

- Distancia: 184 kilómetros

- Perfil: plano

⦁ Etapa 5

- Fecha: sábado 31 de marzo

- Distancia: 163,9 kilómetros

- Perfil: montañoso