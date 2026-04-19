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Gol Caracol  / Fuego en tribuna del estadio Monumental, antes de River Plate vs Boca Juniors; hubo tensión

Fuego en tribuna del estadio Monumental, antes de River Plate vs Boca Juniors; hubo tensión

En medio de la salida preparada por los hinchas de River Plate para su equipo, hubo instantes de nerviosismo por la llama de fuego que se generó en un sector del estadio.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Fuego estadio Monumental
Fuego en el estadio Monumental - Foto:
AFP

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