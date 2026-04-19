Fuego en tribuna del estadio Monumental, antes de River Plate vs Boca Juniors; hubo tensión

Este domingo en el clásico argentino entre River Plate y Boca Juniors hubo momentos de tensión en una de las tribunas superiores del estadio Monumental, por el fuego que se originó en medio de un par de sillas.

Durante algunos instantes los hinchas del equipo de la 'banda cruzada' se angustiaron por lo sucedido, en medio de la gran salida que planificaron para recibir a sus jugadores, en el Súperclásico.

Algunos de los papeles cortados que usaron para enviar a la cancha antes del inicio del River Plate vs Boca Juniors, se prendieron en fuego y afortunadamente luego fue controlado este incidente con un extintor.



Así se vio el fuego en el estadio Monumental, en River Plate vs Boca Juniors:

FUEGO EN EL MONUMENTAL



La Centenario Alta tuvo un foco de fuego en la salida de los equipos a la cancha.pic.twitter.com/nVdrc3PXTl — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) April 19, 2026

Se prendió fuego la tribuna superior que da a Figueroa Alcorta. pic.twitter.com/6XsRNT7Qfl — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 19, 2026