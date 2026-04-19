Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 5-0 Cúcuta

Independiente Santa Fe no baja los brazos. Fiel a su filosofía de lucha, garra, aferrarse al milagro y batallar hasta el final, continúa en la pelea por clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay I-2026. Y es que este domingo 19 de abril, no solo ganó y gustó, sino que, de paso, goleó, regalándole una gran alegría a su afición, que, bajo un torrencial aguacero, celebró cinco goles de su amado equipo.

La fiesta empezó a los cuatro minutos, gracias a una anotación de Omar Fernández Frasica, tras aprovechar un error en salida del rival. Lejos de conformarse con ello, el 'cardenal' fue por más y lo encontró por intermedio de Franco Fagúndez. Y antes de que se bajara el telón del primer tiempo, el que apareció fue su goleador, referente, capitán y líder, Hugo Rodallega, para poner el 3-0 parcial.

Ya en la parte complementaria, quienes se encargaron de hacer la 'manito' fueron Alexis Zapata y Nahuel Bustos. De esa manera, Santa Fe llegó a 23 puntos, dando el salto a la octava posición, a la espera de lo que suceda en los otros compromisos de la fecha 17. Cabe aclarar que esta jornada inició el pasado viernes, con Jaguares 2-3 Pasto y Boyacá Chicó 1-0 Cali. Posteriormente, el sábado, Tolima se hizo fuerte y venció 2-0 a Pereira y Fortaleza le ganó 2-0 a Águilas Doradas.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026: fecha 17

Posición Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 16 +20 37 2 Pasto 17 +6 34 3 Tolima 17 +12 30 4 Junior 16 +4 28 5 Once Caldas 16 +7 26 6 Internacional de Bogotá 16 -1 25 7 América 15 +7 24 8 Santa Fe 17 +4 23 9 Deportivo Cali 17 +3 23 10 Bucaramanga 16 +9 22 11 Millonarios 16 +8 22 12 Águilas Doradas 17 -6 22 13 Llaneros 16 +2 21 14 Fortaleza 16 -4 19 15 Medellín 15 -1 17 16 Cúcuta 17 -11 15 17 Alianza 16 -13 15 18 Boyacá Chicó 16 -14 14 19 Jaguares 17 -15 14 20 Deportivo Pereira 17 -17 7

Resultados de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026

Jaguares 2-3 Pasto

Boyacá Chicó 1-0 Cali

Tolima 2-0 Pereira

Fortaleza 2-0 Águilas Doradas

Santa Fe 5-0 Cúcuta

Programación de la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026

Alianza vs. Medellín

Día: domingo 19 de abril.

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavajeau.

Junior vs. Llaneros

Día: domingo 19 de abril.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Romelio Martínez.



América vs. Millonarios

Día: domingo 19 de abril.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

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Once Caldas vs. Internacional de Bogotá

Día: lunes 20 de abril.

Hora: 6:20 p.m.

Estadio: Palogrande.

Atlético Nacional vs. Bucarmanga

Día: lunes 20 de abril.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.