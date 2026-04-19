Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 5-0 Cúcuta

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Independiente Santa Fe no baja los brazos. Fiel a su filosofía de lucha, garra, aferrarse al milagro y batallar hasta el final, continúa en la pelea por clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay I-2026. Y es que este domingo 19 de abril, no solo ganó y gustó, sino que, de paso, goleó, regalándole una gran alegría a su afición, que, bajo un torrencial aguacero, celebró cinco goles de su amado equipo.
La fiesta empezó a los cuatro minutos, gracias a una anotación de Omar Fernández Frasica, tras aprovechar un error en salida del rival. Lejos de conformarse con ello, el 'cardenal' fue por más y lo encontró por intermedio de Franco Fagúndez. Y antes de que se bajara el telón del primer tiempo, el que apareció fue su goleador, referente, capitán y líder, Hugo Rodallega, para poner el 3-0 parcial.
Ya en la parte complementaria, quienes se encargaron de hacer la 'manito' fueron Alexis Zapata y Nahuel Bustos. De esa manera, Santa Fe llegó a 23 puntos, dando el salto a la octava posición, a la espera de lo que suceda en los otros compromisos de la fecha 17. Cabe aclarar que esta jornada inició el pasado viernes, con Jaguares 2-3 Pasto y Boyacá Chicó 1-0 Cali. Posteriormente, el sábado, Tolima se hizo fuerte y venció 2-0 a Pereira y Fortaleza le ganó 2-0 a Águilas Doradas.
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|16
|+20
|37
|2
|Pasto
|17
|+6
|34
|3
|Tolima
|17
|+12
|30
|4
|Junior
|16
|+4
|28
|5
|Once Caldas
|16
|+7
|26
|6
|Internacional de Bogotá
|16
|-1
|25
|7
|América
|15
|+7
|24
|8
|Santa Fe
|17
|+4
|23
|9
|Deportivo Cali
|17
|+3
|23
|10
|Bucaramanga
|16
|+9
|22
|11
|Millonarios
|16
|+8
|22
|12
|Águilas Doradas
|17
|-6
|22
|13
|Llaneros
|16
|+2
|21
|14
|Fortaleza
|16
|-4
|19
|15
|Medellín
|15
|-1
|17
|16
|Cúcuta
|17
|-11
|15
|17
|Alianza
|16
|-13
|15
|18
|Boyacá Chicó
|16
|-14
|14
|19
|Jaguares
|17
|-15
|14
|20
|Deportivo Pereira
|17
|-17
|7
Alianza vs. Medellín
Día: domingo 19 de abril.
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau.
Junior vs. Llaneros
Día: domingo 19 de abril.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Romelio Martínez.
América vs. Millonarios
Día: domingo 19 de abril.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Publicidad
Once Caldas vs. Internacional de Bogotá
Día: lunes 20 de abril.
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Palogrande.
Atlético Nacional vs. Bucarmanga
Día: lunes 20 de abril.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.