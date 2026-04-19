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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 5-0 Cúcuta

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Santa Fe 5-0 Cúcuta

Fiesta en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde 'el león' se hizo fuerte, ganó, gustó, goleó y sueña con estar en la fiesta de los ocho en la Liga BetPlay I-2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Cúcuta y sueña con entrar a los ocho de la Liga BetPlay I-2026
Independiente Santa Fe goleó 5-0 a Cúcuta y sueña con entrar a los ocho de la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

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