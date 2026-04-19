Titulares confirmados de Selección Colombia vs Argentina, final del Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia jugará este domingo 19 de abril de 2026 la final del Sudamericano Sub-17 contra Argentina, buscando su segundo título de este certamen internacional de la Conmebol.

Así las cosas, el técnico de la 'tricolor', Fredy Hurtado, ya eligió a sus once titulares para salir a la cancha a disputar el trofeo, tras dejar en las semifinales a Brasil, rival al que derrotó 3-0 con contundencia.

Recuerde que el partido de la Selección Colombia contra Argentina, en la final del Sudamericano Sub-17, se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP) y en nuestra portal https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.



Titulares de Colombia vs Argentina, final del Sudamericano Sub-17:

Colombia: Luigi Ortíz; Santiago Valecilla, Eider Carrillo, Matías Caicedo, Adrián Mosquera, Samuel Martínez, Anderson Murillo, Migue Agamez, Edwin Estrella, José Escorcia y Juan José Fori.

Argentina: Valentín Reigia; Simón Escobar, Thiago Pérez, Matheo Benítez, Julio Coria, Nahuel Goytia, Marcos Ortíz, Giovanni Baroni, Alex Cardozo y Facundo Salinas.



Colombia vs Argentina EN VIVO, hora y TV para ver la final del Sudamericano Sub-17 por Gol Caracol:

Fecha: domingo 19 de abril de 2026

Hora: 5:30 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Cancha Conmebol (Luque, Paraguay)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol Televisión), Ditu (APP) y en nuestra portal https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.