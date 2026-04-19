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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Titulares confirmados de Selección Colombia vs Argentina, final del Sudamericano Sub-17

Titulares confirmados de Selección Colombia vs Argentina, final del Sudamericano Sub-17

Este domingo hay una cita con la historia en la final del Sudamericano Sub-17 entre Colombia y Argentina, que buscan el título del torneo internacional de Conmebol. Agéndese con Gol Caracol EN VIVO-

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de abr, 2026
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Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 en un festejo en el Sudamericano.
Jugadores de la Selección Colombia Sub-17 en un festejo en el Sudamericano.
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