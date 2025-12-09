Atlético Nacional es uno de los clubes colombianos que está acostumbrado a jugar torneos internacionales, teniendo dos Copas Libertadores y una Recopa Sudamericana en sus vitrinas, sólo por mencionar algunos de sus éxitos. Sin embargo, en las toldas 'verdolagas' se encuentran 'alertas' en pro de poder disputar el certamen más importante a nivel clubes en esta parte del continente para el 2026.

El verde paisa no pudo llegar a la final en la Liga BetPlay II-2025, al ser derrotado por América de Cali 3-2 en el Pascual Guerrero, concluyendo así en el tercer lugar del Grupo A con 8 puntos. Tras no conseguir el objetivo de pelear por una nueva estrella, desde el 'rey de copas' están mirando de 'reojo' la definición entre Junior vs. Tolima; ya que dependiendo del ganador, así será su suerte: sabrán si jugarán la Copa Libertadores o se irán a la 'otra mitad de la gloria'.

Recordemos que la clasificación a la Copa Libertadores de los equipos de nuestro país se define en cuatro cupos: los ganadores de los dos semestres - Santa Fe ya tiene asegurado su lugar - y que van directos a la fase de grupos, y los otros dos se definen por el mejor puntaje anual (reclasificación) y que no hayan ganado algún título en la temporada; éstos dos clubes ingresan a la fase previa del certamen de la Conmebol.

Atlético Nacional en el partido contra Independiente Medellín, por la fecha 2 de cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 Colprensa

¿Qué necesita Atlético Nacional para jugar la Copa Libertadores 2026?

En ese orden de ideas, el 'verdolaga' le apuesta en cierta parte a la tabla de reclasificación donde son terceros con 88 puntos, por detrás del Tolima - que es primero con 96 puntos y que jugará la final de Liga II contra Junior - e Independiente Medellín, segundo, con 92 unidades -.



Pero para lograrlo, el 'vinotinto y oro' debe salir campeón, lo que le daría un lugar a la fase previa. Así las cosas, tanto rojos como verdes de Antioquia tendrán su lugar.

No obstante, si el campeón es Junior - que es sexto en la reclasificación con 84 puntos - , la cosa se le complica a Nacional, debido a que el 'tiburón' clasificará directamente a la fase de grupos de la Libertadores y le daría la fase previa a Tolima y Medellín (que ya aseguró su lugar), mientras que el 'verdolaga' deberá conformarse con la Copa Sudamericana.

Por lo tanto, Atlético Nacional deberá rezar para que Tolima se quede con la estrella de fin de año y lograr su tiquete a la fase previa del máximo torneo de clubes de Sudamérica.



Así está la tabla de reclasificación

Deportes Tolima: 96 puntos / 52 partidos jugados / +28 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026).

Independiente Medellín: 92 puntos / 54 partidos jugados / +29 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026).

Atlético Nacional: 88 puntos / 52 partidos jugados / +30 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana 2026).

Independiente Santa Fe: 87 puntos / 54 partidos jugados / +12 diferencia de gol (Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026).

América de Cali: 85 puntos / 52 partidos jugados / +21 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana).

Junior FC: 84 puntos / 52 partidos jugados / +16 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana).

Atlético Bucaramanga: 75 puntos / 46 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana).

Millonarios FC: 73 puntos / 46 partidos jugados / +11 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana).