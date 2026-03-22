“A David Ospina lo respaldamos, pueden decir lo que quieran, tiene una grandeza impresionante”

David Ospina ha recibido algunos señalamientos de hinchas de Atlético Nacional en las recientes semanas por el golazo que le marcó Rodrigo Contreras, de Millonarios, en el partido de Copa Sudamericana 2026, y también porque algunos mencionaron que estaría priorizando su presencia en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, algo que él mismo negó y hasta se mostró dolido por esos dichos.

Y en medio de su actualidad en el fútbol colombiano, otro de los referentes del líder de la Liga BetPlay 2026-I, decidió mostrar su respaldo y enviar un mensaje directo sobre lo que significa el guardameta para los 'verdolagas'.



Alfredo Morelos y su respaldo a David Ospina en Nacional

En una charla con 'Nacional es Pasión', luego de la goleada 3-0 sobre Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot, el delantero señaló que "para mí David es todo en esta institución, mucha gente puede opinar muchas cosas, pero para mí es un ídolo a nivel Colombia, Europa, una grandeza impresionante", destacando además la forma de ser y puntualizando en que lo apoyarán en medio de algunos señalamientos.

"Mucha gente puede decir muchas cosas, sé la gran persona que es, conozco su familia, nosotros lo respaldamos al máximo, pueden decir lo que quieran pero acá está el amor siempre para David", destacó Alfredo Morelos con el citado medio, en la noche de sábado.

👏🏻🐃El respaldo de Alfredo Morelos para David Ospina.



“Para mí David es todo acá en esta institución, para mí es un ídolo a nivel colombia y a nivel Europa, una grandeza impresionante”.



🎙️Cubrimiento para @NacionalsPasion pic.twitter.com/Pi9iEb4t37 — Juan José (@JuanJos750) March 22, 2026

Ospina estuvo ausente en el clásico en Bogotá contra Millonarios, aunque en el club antioqueño informaron que fue por una decisión técnica y el mismo arquero explicó que "venía con un tema viral fuerte, y en otras por rotación y decisión del técnico. Tengo mi conciencia muy tranquila, siempre he tratado de ser muy profesional", saliendo al paso de rumores que lo han afectado.



De hecho, el golero de la Selección Colombia también mostró su molestia por algunas suposiciones de las personas del fútbol, sobre si está pensando en cuidarse para estar en el Mundial 2026. "Decir que estoy priorizando el Mundial, la verdad, me da tristeza escuchar eso, porque las veces que no he actuado con Nacional es por alguna lesión", dejó claro David, quien es uno de los referentes del cuadro paisa.