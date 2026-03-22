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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / “A David Ospina lo respaldamos, pueden decir lo que quieran, tiene una grandeza impresionante”

“A David Ospina lo respaldamos, pueden decir lo que quieran, tiene una grandeza impresionante”

Ante algunas críticas al arquero de Atlético Nacional y la Selección Colombia, David Ospina, en el club antioqueño resaltaron su importancia adentro y afuera de las canchas. Lo apoyan.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de mar, 2026
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David Ospina Atlético Nacional
David Ospina, arquero de Atlético Nacional - Foto:
Nacional Oficial

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