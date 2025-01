A Juan Fernando Quintero, el Medellín le hizo una oferta; desde el DIM aclararon el tema

Juan Fernando Quintero es otro de los futbolistas de alto nivel que están sonando con fuerza para estar en el fútbol colombiano en este 2025. El América de Cali ha hecho los esfuerzos económicos y está ofertando con Racing, y de paso ya tiene el sí del jugador por el contrato que le ofrecieron.

Mientras siguen las negociaciones entre el conjunto ‘escarlata’ y la ‘Academia’ para definir el futuro del mediocampista antioqueño, en redes sociales los hinchas de Independiente Medellín han mostrado su frustración porque una vez más ‘Juanfer’ regresaría al balompié de nuestro país, pero no sería con el equipo de sus amores.

Ante las críticas a Juan Fernando Quintero y al DIM, desde el club paisa decidieron aclarar y dar sus motivos por los cuáles no pudieron ir a fondo e intentar tener al creativo en sus filas.

¿Por qué Medellín no intentó fichar a Juan Fernando Quintero?

El equipo ‘poderoso de la montaña’, del cuál es hincha el talentoso futbolista, de la mano de su gerente deportivo, Federico Spada, contó con detalles lo que charlaron con el mediocampista.

“Primero aclarar el tema ‘Juanfer’. Tenemos una buena relación en todos estos años, actualmente, cuando fuimos a Argentina estuvimos con él en el hotel cenando, antes de Navidad estuvo un día entero acá, tuvimos una reunión, estuvo muy enamorado de cómo está creciendo el club, la sede, la cancha, el centro de alto rendimiento, el restaurante”, contó inicialmente el directivo del DIM.

Pero luego de eso llegó el momento de explicar cómo fue la propuesta que le hicieron a Juan Fernando Quintero.

“Le hicimos una oferta económica muy importante, un contrato de tres años para ser el mejor pago del club y posiblemente del fútbol colombiano. Él estaba muy encantado pero hay un tema con Racing importante, hablamos con ellos, pero en lo económico no podemos llegar a ese acuerdo, pero él tuvo nuestra oferta. Fue apoyada, hemos consultado a algunos patrocinadores pero no tendremos ese presupuesto que había por ‘Juanfer’, es diferente porque él mueve mucho, no solo hinchas, sino patrocinadores”, confesó el gerente deportivo del Medellín.

Con esto, se confirma que la posible vuelta de Quintero Paniagua al fútbol colombiano, con una nueva camiseta, que sería la del América de Cali y no la del DIM, sería porque desde el club paisa no tenían el dinero para pagarle al equipo argentino que actualmente es el dueño del pase del volante.

Así las cosas, el conjunto 'escarlata', que ya habría ofertado dos millones de dólares y en las próximas horas elevaría su propuesta a Racing, estaría cerca de concretar uno de los fichajes estelares para este 2025.

Acá las declaraciones sobre Juan Fernando Quintero desde Independiente Medellín:

