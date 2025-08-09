"A la hinchada de Millonarios le pido que nos apoye, vamos a empezar a ganar y a mejorar”

Tras el emocionante empate 3-3 entre Millonarios y Deportivo Cali por la Liga BetPlay, uno de los momentos más destacados fue el debut de Bruno Sávio con la camiseta del equipo 'embajador'.

El brasileño, proveniente del Bolívar de Bolivia, llamó la atención de hinchas y directivos gracias a su entusiasmo por vestir los colores del conjunto 'albiazul', lo cual fue clave para que el club lo tuviera en cuenta en este mercado de fichajes. Ahora, con el dorsal '10', es una de las incorporaciones más esperadas para este semestre.

Con 31 años, Sávio tuvo su primera aparición oficial frente al conjunto 'azucarero', dejando una grata impresión en la afición. Al finalizar el compromiso, habló con los medios y compartió sus sensaciones sobre este primer partido con el equipo capitalino.

¿Qué sensaciones le dejó su debut con Millonarios?

“Muy feliz por mi debut por la hinchada con el apoyo y los temas con el partido en sí me deja tranquilo, creo que creamos muchas oportunidades, tenemos un buen equipo, muy buenos jugadores y entonces creo que son detalles, concentración y ojalá pase todo bien durante la semana y vamos a cambiar y a empezar a ganar”.

- ¿Cómo vio el ambiente de la hinchada?

“La hinchada es hermosa, creo que nos apoyó todo el tiempo, es un jugador más dentro de la cancha, lo que pido a ellos es que sigan creyendo, sigan apoyándonos, que vamos a e empezar a ganar y la cosa va a mejorar”.

- ¿Cómo ve a los canteranos y jóvenes del equipo?

“Son buenos chicos, son muy buenos, siempre están entrenando con nosotros y lo que plantean, son muy unidos, tienen la misma idea, trabajan mucho y es un equipo que desde los primeros días que llegué todo se vieron muy bien y entonces estoy muy feliz con todos, ahora empezar a con los próximos partidos

- ¿Cómo levantar el ánimo tras no ganar en los últimos partidos?

“Creo que estamos trabajando mucho, el tema son los detalles, creo que tenemos muy buen equipo, son buenos jugadores y tenemos todo para obtener la victoria, nos falta muy poco, creo y los próximos partidos tenemos que ganar, todos tenemos la misma idea y vamos con todo”.

- ¿Cómo fue su paso con Flavio Robatto, que conoce Millonarios?

“Es un entrenador que le tengo mucho cariño, siempre dijo que es el mejor entrenador que he tenido hasta mi llegada acá, pero Flavio fue es muy buena persona me encanta como me trata y todo lo que ha hecho, incluso yo viví un tiempo muy duro el año pasado donde murió mi madre y Flavio fue una de las personas que estuvo apoyándome entonces tengo mucho cariño por él".

- ¿Cómo asume la responsabilidad de ser el experimentado del equipo?

“Sé la responsabilidad que tengo y estoy acostumbrado a lidiar con este tipo depresión, vine acá por esto, en Bolivia estábamos muy cómodos, entonces necesitaba un desafío y y creo que anda mejor en un equipo tan grande como es Millonarios, entonces yo vengo acá por esto, para asumir esa responsabilidad para aportar dentro del equipo y trabajar mucho para ello y creo que las cosas van a mejorar".