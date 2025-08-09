Futuro incierto para jugador de Selección Colombia: inesperado anunció de su club en Europa

En el fútbol de Inglaterra, los equipos ya están finiquitando detalles para comenzar la temporada 2025-26 y por eso varios han confirmado su plantilla oficial. Este sábado 9 de agosto el anuncio fue del Hull City, escuadra de la segunda división que publicó el listado de 40 jugadores y que sorprendió con la ausencia del colombiano Gustavo Puerta.

El volante colombiano era una de las piezas claves y había llegado en condición de cedido, pero luego los ingleses lo compraron por 3.5 millones de euros al Bayer Leverkusen. Con esta novedad, se espera que en las próximas horas se conozca su nuevo destino y club.

Plantilla del Hull City para la temporada 2025-26: Ivor Pandur, Lewie Coyle, Ryan Giles, Charlie Hughes, John Lundstram, Semi Ajayi, Liam Millar, Eliot Matazo, Oli McBurnie, Mohamed Belloumi, Dillon Phillips, Harry Vaughan, John Egan, Abu Kamara, Cody Drameh, Joel Ndala, Joe Gelhardt, Kyle Joseph, Akin Famewo, Matt Crooks, Regan Slater, James Furlong, Enis Destan, Pharrell Brown, Tyrell Sellars-Fleming, Rocco Coyle, Stan Ashbee, Kasey Palmer, Zane Myers, Nathan Tinsdale, Calvin Okike, Noah Wadsworth, Samuel Henia-Kamau, Hugh Parker, Callum Yam, Ed Devine, Archie Howard, Harry Revill, Aidon Shehu y Cathal McCarthy.

Our confirmed squad numbers ahead of team news! 🔜#hcafc pic.twitter.com/Hh1IEPpE4X — Hull City (@HullCity) August 9, 2025

Los números de Gustavo Puerta

El volante ha disputado 72 partidos como profesional, sumando 4 goles y 2 asistencias. Su paso más reciente y destacado fue en el Hull City, donde jugó 31 encuentros, anotó un gol y acumuló 2.017 minutos en cancha, además de recibir una tarjeta amarilla y una roja. En el club inglés se consolidó como mediocampista de proyección, aportando equilibrio y trabajo defensivo. Antes, en Bogotá FC, firmó 3 goles y 2 asistencias en 31 partidos, y tuvo una breve experiencia en Bayer Leverkusen con 10 apariciones.

En cuanto a la Selección Colombia, Puerta tuvo un brillante pasó por la Sub-20, fueron cinco goles y ocho asistencias en 30 partidos, acumulando 2.350 minutos de juego.

En el combinado de mayores ya fue convocado por Néstor Lorenzo, pero no ha debutado. Su primer llamado fue en marzo de 2024 para los juegos de fogueo contra España y Rumania, aunque no tuvo minutos. Ahora, en junio, de nuevo fue solicitado y otra vez fue el banco de suplentes, en esta ocasión frente a Perú y Argentina.