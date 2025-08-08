Millonarios no despertó, igualó 3-3 con Cali, en juego con Alejandro Rodríguez de figura

La sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025 continuó este viernes 8 de agosto con el clásico 'añejo' entre Millonarios y Deportivo Cali, con la obligación de la victoria para los dos equipos, en especial para los 'embajadores' que en salidas anteriores habían sumado derrotas. Fue un partido con buenas jugadas, goles, atajadas y hasta un recibimiento grato de parte de los hinchas locales hacia Alberto Gamero, actual técnico del 'azucarero'.

Finalmente, la balanza terminó empatada por 3-3 en un compromiso que los azules ganaban 0-2 cómodamente, pero luego el 'verdiblanco' le dio vuelta y ganaba 2-3 hasta el minuto 80, cuando Danovis Banguero marcó un golazo de tiro libre. De otro lado, hay que indicar que Alejandro Rodríguez, arquero del Cali, fue importante bajo los tres palos, y Guillermo de Amores, quien se estrenó en el arco de Millonarios, sufrió un tremendo golpe en la cabeza que lo sacó del juego en el estadio El Campín.

Acción de juego entre Millonarios y Cali en el estadio El Campín, en juego de la sexta fecha de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

¿Cómo se presentó el partido en El Campín?

Comenzó con dominio de Millonarios, que hizo ver las falencias en defensa del Cali. Beckham David Castro y Jorge Cabezas Hurtado desplegaron un juego vertical e hicieron trabajar arduamente al golero del 'azucarero'.

Publicidad

El primer gol de la noche llegó al minuto siete gracias a Beckham David, que tras pase de Giordana instaló el 1-0 en el marcador para el júbilo de la hinchada local.

Ese tanto fue un envión anímico para los dirigidos por David González que fueron por más, y a los 27', pudieron aumentar la cuenta. Helibelton Palacios, otro exCali, mandó la pelota al fondo de la red. Cali se volvió a ver mal en la zona posterior, y por ello, Gamero hizo tres modificaciones antes de finalizar la primera parte.

Publicidad

Esos cambios le dieron otro aire a los visitantes, y en la última acción de la primera parte encontraron el descuento. Andrés Llinás pisó en el área a Avilés Hurtado y de inmediato en el 'verdiblanco' pidieron penalti, ahí fue donde intervino el VAR que llamó al árbitro, que después la miró la jugada en el monitor y luego no dudó en señalar cobro desde el punto blanco. Frente al balón se paró Avilés, quien definió de gran manera, y aunque de Amores adivinó el lugar del cobro, iba muy fuerte. El 2-1 se subió al tablero.

Para la segunda parte, en la primera jugada del mismo, Millonarios tuvo con Beckham David Castro la oportunidad de aumentar la contienda, pero el de Cartagena de Indias definió muy mal. Algo que sí supo aprovechar el Cali en las siguientes acciones que creó en ofensiva.

Al minuto 58, Avilés Hurtado volvió apuntarse en el marcador con un golazo para el 2-2, y después al 62, Johan Martínez cobró de forma magistral un cobro de tiro libre para poner el 2-3 y darle vuelta al marcador. En esa jugada se lesionó De Amores, quien fue en búsqueda del balón y terminó estrellándose con el palo.

Pero quedaba otro gol en la noche, Danovis Banguero, de tiro libre, puso el 3-3 definitivo en El Campín. Aunque Millonarios no sólo cedió puntos y nada que gana, ya que también perdió a Andrés Llinás, quien tuvo una impresionante lesión.

