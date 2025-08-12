Los balones de los últimos goles de Falcao en Millonarios; a la venta y cuestan muchos millones

La historia de Falcao García en Millonarios y el fútbol colombiano ya terminó, pero aún se siguen teniendo objetos del 'Tigre' que generan expectativa y por supuesto generan mucho dinero. De esa manera, los balones de los últimos goles del delantero samario en los 'embajadores' están siendo vendidos por muchos millones, algo que sorprendió este martes en el ambiente del balompié de nuestro país.

En la página de 'Tu Boleta' crearon una categoría de "colecciona los balones y objetos que hacen historia en el fútbol profesional colombiano", es donde pusieron a la venta las pelotas de las anotaciones del 'Tigre' contra Once Caldas y los que le marcó a Santa Fe en los más recientes cuadrangulares.



¿Cuánto cuestan los balones de los últimos goles de Falcao con Millonarios?

Lo cierto es que la persona que quiera tener esa pieza exclusiva y de colección tendrá que desembolsar muchos millones, ya que están, además, firmados por el propio futbolista colombiano, para elevar su valor y que sean único.

El balón de menos precio es el del gol contra el Once Caldas, en la anotación de cabeza en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el pasado 11 de junio, en lo que fue un empate 2-2 por la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I: piden 20 millones de pesos colombianos.

El que le sigue es el del tanto del 0-1 frente a Santa Fe en la primera jornada de los cuadrangulares, que tiene un valor de 25 millones de pesos. Aquel tanto fue al minuto 44, también de cabeza y venciendo al arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

Pero la 'joya de la corona' es el golazo de tiro libre de Falcao García contra Independiente Santa Fe en la derrota 1-2 en la última jornada, al 90+14, por el que están pidiendo 50 millones de pesos, todo por ser la última anotación del 'Tigre' no solo con Millonarios, sino en el fútbol colombiano, sumado a la tremenda definición de pelota quieta.

ACÁ SE PUEDEN COMPRAR LOS BALONES DE LOS ÚLTIMOS GOLES DE FALCAO CON MILLONARIOS

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2025 Archivo de Colprensa

¿Cómo le fue a Falcao en Millonarios?

En los 29 partidos que disputó con la camiseta del equipo 'embajador' en dos semestres del fútbol colombiano, logró reportarse con once goles, la mayoría de ellos en cuadrangulares, pero no consiguió pasar a la final y disputar el título de la Liga BetPlay. A pesar de los buenos números que dejó no continuó para este nuevo campeonato del rentado local, en especial luego de mostrar su enojo en la última rueda de prensa en la que se desahogó recordando las críticas que le hicieron por su presencia en el cuadro bogotano.