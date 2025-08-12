Publicidad

Los balones de los últimos goles de Falcao en Millonarios; a la venta y cuestan muchos millones

Los balones de los últimos goles de Falcao en Millonarios; a la venta y cuestan muchos millones

Se dieron a conocer los precios de los balones de las últimas anotaciones del 'Tigre' Falcao en el fútbol colombiano, con precios exorbitantes que pocas personas pueden pagar.

Falcao García, capitán de Millonarios, festeja uno de sus goles en los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025
Falcao García, capitán de Millonarios, festeja uno de sus goles en los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2025
Archivo de Colprensa
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: agosto 12, 2025 10:56 a. m.