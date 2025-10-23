A Néiser Villarreal le salió 'caro' nuevo acto de indisciplina; Millonarios anunció 'mano dura'

En Millonarios se ‘cansaron’ de la situación con Néiser Villarreal y, tras un nuevo acto de indisciplina, en el conjunto ‘embajador’ anunciaron medidas sancionatorias en contra del joven futbolista, quien viene de ser goleador en el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia.

Y es que, para nadie es un secreto los diferentes roces que ha tenido el jugador con la dirigencia del equipo capitalino; misma, a la que ha llevado al límite, tras faltar días a entrenamientos, salir con la camiseta del América de Cali en redes sociales y otras situaciones similares, que han complicado su relación con todo el entorno del club.

No obstante, ahora que Néiser disputó el Mundial Sub-20 con la Selección Colombia, en Millonarios esperaban su regreso, que todavía no se ha dado. Y diferente a lo sucedido a inicio de año, cuando Villarreal hizo lo mismo después de salir goleador en el Sudamericano Sub-20; ahora, en la institución bogotana, le pusieron las reglas claras al atacante.

Néyser Villarreal, jugador de Millonarios. @Millonarios.

“Luego del tercer puesto logrado en el pasado Mundial sub 20 de Chile, el defensor Carlos Sarabia se reintegró a trabajos. Ya completa una semana de entrenamientos con el grupo. Por su parte, Néiser Villarreal no se ha presentado ni se ha comunicado. Millonarios FC ya le notificó que inició el proceso administrativo correspondiente”, indicó el comunicado del cuadro ‘albiazul’ a través de sus canales oficiales, donde informó a toda la opinión pública sobre lo que se le viene al joven futbolista de 20 años.



Cabe destacar que de un tiempo atrás para acá, el jugador de 20 años ha tenido problemas con los dirigentes del equipo 'embajador'; todo, por temas también a los que involucran a su representante, quien, al parecer, ha metido 'presión' para que Néiser pueda salir libre a fin de año, con rumbo a otro equipo importante en el fútbol internacional.

Este 'tira y jale', que ha sido de opinión pública por todo el impacto mediático que ha tenido, poco a poco fue deteriorando la relación entre el joven y el club.