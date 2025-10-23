Síguenos en::
A Néiser Villarreal le salió 'caro' nuevo acto de indisciplina; Millonarios anunció 'mano dura'

A Néiser Villarreal le salió 'caro' nuevo acto de indisciplina; Millonarios anunció 'mano dura'

Luego de que el joven atacante 'embajador' no se presentara al entrenamiento 'albiazul', tras disputar el Mundial Sub-20; en Millonarios anunciaron medidas sancionatorias.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de oct, 2025
Neyser Villarreal, delantero colombiano, en un entrenamiento con Millonarios
Neyser Villarreal, delantero colombiano, en un entrenamiento con Millonarios
