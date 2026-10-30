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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "A pesar de que se nos adeudan cosas aquí en Pereira, tuvimos la valentía de salir a la cancha"

"A pesar de que se nos adeudan cosas aquí en Pereira, tuvimos la valentía de salir a la cancha"

Este viernes, tras el triunfo por 1-0 contra Jaguares; los jugadores de Pereira 'alzaron la voz' y se refirieron al "gris panorama" que vive el equipo 'matecaña' en cuestión de pagos.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Walmer Pacheco hablando sobre la crítica situación del Deportivo Pereira.
Walmer Pacheco hablando sobre la crítica situación del Deportivo Pereira.
Foto: Pantallazo de DIMAYOR.

Este viernes 27 de octubre, Pereira regresó al estadio Hernán Ramírez Villegas; en donde enfrentó a Jaguares por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2026.

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Y es que, a pesar de todas las adversidades y gris panorama que se presentaron en las horas previas al duelo, en la interna del cuadro ‘matecaña’; los jugadores del equipo pereirano sacaron la casta y vencieron por 1-0 a Jaguares, en un encuentro muy difícil.

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No obstante, una vez finalizó el encuentro, ya en la rueda de prensa; todos los jugadores de Pereira se presentaron junto al entrenador Alexis Márquez, para dar a conocer su posición frente a la falta de pagos, que ya superan los tres meses para algunos de los futbolistas.

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Incluso, justo por esta razón, se había puesto en duda la presencia de la nómina profesional para el encuentro. Sin embargo, al final los jugadores hicieron el propio y, a pesar de la compleja situación, se presentaron contra Jaguares y lograron tres puntos.

“Lo importante era sumar, asumimos este partido con valentía, a pesar del panorama gris que vivimos en el club (Pereira). A los muchachos, felicitarlos, cuerpo técnico y jugadores porque tuvimos la valentía y el pundonor de salir a la cancha, a pesar de que se nos adeudan las cosas, pero aquí estamos poniendo la cara por una ciudad, por nuestras familias, porque nos gusta el fútbol”, indicó de entrada Walmer Pacheco, quien fue el que tomó la palabra respecto a la situación que están viviendo los futbolistas del equipo.

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Además, el reconocido lateral colombiano, también le dejó sentido mensaje a toda la hinchada ‘matecaña’, quien ha mostrado su total respaldo al equipo en las redes sociales, luego del importante triunfo por 1-0 contra Jaguares, este viernes.

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“Esperamos se hayan sentido representados aquí en la cancha con estos valientes, porque fue meramente amor, fue amor por todo lo que ha pasado en la ciudad, volver al Hernán Ramírez Villegas después de año y medio, si no estoy mal, y acá estamos, dando la cara a pesar de todas las dificultades que estamos pasando”, sentenció Pacheco, en conferencia de prensa.

De esta manera, Pereira llegó a los 17 puntos, instalándose en la casilla número quince; ya sin posibilidades numéricas de poder clasificar a los cuadrangulares de fin de año.

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