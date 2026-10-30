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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-0 Jaguares

Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-0 Jaguares

Este viernes, Pereira y Jaguares se enfrentaron en el Hernán Ramírez Villegas, en partido pendiente de la quinta fecha por Liga BetPlay. ¡Conozca acá cómo quedó la tabla del descenso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Acción de juego entre Pereira vs. Jaguares por la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego entre Pereira vs. Jaguares por la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

En un duelo aplazado por la quinta jornada y con alto impacto en la zona roja de la Liga BetPlay II-2026, Deportivo Pereira venció 1-0 a Jaguares de Córdoba en su regreso al estadio Hernán Ramírez Villegas. La victoria le otorga un respiro crucial al conjunto 'matecaña', mientras que frena el impulso que traían los 'felinos del Sinú' en su lucha por salir del fondo; miran de reojo la tabla del descenso.

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El único tanto del compromiso lo marcó Ánderson Plata, al minuto 71. Córner cobrado desde el banderín izquierdo por Yuber Quiñones: en el primer palo peinó el balón Sebastián Urrea y habilitó a Plata, quien con un movimiento rápido, madrugó a su defensor y remató de primera para batir al guardameta Franklin Mosquera.

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Así las cosas, en la tabla del promedio, Deportivo Pereira llegó a 134 puntos en 113 partidos disputados, elevando su promedio a 1.185 para ubicarse de manera parcial en la casilla 14. Por su parte, la derrota deja a Jaguares comprometido en el penúltimo lugar (casilla 19) con 31 enteros en 35 compromisos jugados en todo el año, estancando su promedio en 0.885.

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Igualmente, con la caída del elenco cordobés, se confirmó que Alianza Valledupar, Llaneros e Internacional de Bogotá aseguraron su permanencia para el año 2027.

Ánderson Plata marcó el gol de Pereira vs. Jaguares, en partido por la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026.
Ánderson Plata marcó el gol de Pereira vs. Jaguares, en partido por la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

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Y que tanto Jaguares como Cúcuta Deportivo quedaron comprometidos en el tema del descenso, convirtiéndose así en los dos únicos equipos que protagonizarán la recta final de la lucha por la salvación en las jornadas restantes.

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Así las cosas, si el Cúcuta llega a perder todos los puntos que le restan, Jaguares estará obligado a sumar siete unidades para asegurar la salvación. Otra alternativa para el conjunto de Montería sería cosechar seis puntos y remontar la diferencia de gol, donde actualmente se encuentra en desventaja (-26 frente a -19). El condimento especial de esta lucha es que ambos equipos se verán las caras en la última jornada en el estadio General Santander, en lo que promete ser una auténtica final por la permanencia.

Recordemos que Boyacá Chicó ya confirmó su descenso al Torneo BetPlay.

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Así quedó la tabla del descenso de la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-0 Jaguares:

PosicionesEquipoPuntosPJPromedio
20Jaguares31350.885
19*Boyacá Chicó1021130.902¨(Descendió)
18Cúcuta37351.057
17Internacional de Bogotá1271141.114
16Alianza1261131.115
15Llaneros84751.120
14Pereira1341131.185
13Fortaleza1401131.238
12Cali1401131.238
11Águilas D1421131.256
10Pasto1431121.276
9Once Caldas1771141.552
8Medellín1791131.584
7Bucaramanga1801121.607
6Millonarios1821131.610
5Junior1831131.619
4Santa Fe1921131.699
3Tolima1971131.743
2América1971131.743
1Atlético Nacional2031131.796
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