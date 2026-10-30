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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-0 Jaguares

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-0 Jaguares

Este viernes, los 'matecañas' tuvieron un regreso triunfal al estadio Hernán Ramírez Villegas, venciendo por 1-0 a los monterianos, en la quinta fecha de Liga.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Acción de juego en el duelo entre Pereira vs. Jaguares, por la Liga BetPlay II-2026.
Acción de juego en el duelo entre Pereira vs. Jaguares, por la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa.

Este viernes 30 de octubre, Deportivo Pereira derrotó a Jaguares de Córdoba en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por el duelo correspondiente a la quinta jornada del fútbol colombiano.

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Con este resultado, el equipo pereirano llegó a 17 puntos en 16 partidos jugados y ocupa la casilla 15 de la clasificación. Por su parte, Jaguares de Córdoba se mantuvo en la posición 18 con 13 unidades en 16 compromisos disputados; números que lo mantienen en zona roja por el descenso.

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Cabe destacar que, solo hace unos días atrás, Boyacá Chicó ya concretó la pérdida de categoría, tras ubicarse en la casilla 17 con 16 unidades.

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El único gol del compromiso, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, lo marcó Anderson Plata. Es importante recalcar que, después de un poco más de un año, hasta este 27 de octubre de 2026, el cuadro ‘matecaña’ pudo volver a este escenario deportivo, que se encontraba en remodelaciones.

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De esta manera, la parte alta de la tabla de posiciones es liderada por Atlético Nacional con 35 puntos, seguido por América de Cali con 34. Deportivo Cali ocupa la tercera casilla con 30 puntos e Independiente Santa Fe se ubica en el cuarto lugar con 28 unidades. El quinto puesto le corresponde a Millonarios con 26 puntos y el sexto a Atlético Bucaramanga con 25.

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El grupo de los ocho clasificados de forma parcial lo completan Once Caldas en la séptima posición con 24 puntos e Independiente Medellín en la octava posición con 23 unidades.

Este mismo viernes, Atlético Bucaramanga se enfrentará a Deportivo Pasto en el estadio Américo Montanini, para darle cierre a la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2026, que se encontraba aplazada.

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Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-0 Jaguares:

PosiciónEquipoPJGDPTS
1Atlético Nacional161935
2América161934
3Deportivo Cali161430
4Santa Fe16628
5Millonarios161026
6Bucaramanga15825
7Once Caldas17324
8Medellín16-123
9Águilas Doradas16122
10Cúcuta16-621
11Tolima16-120
12Internacional17-220
13Alianza16-1118
14Llaneros16-517
15Deportivo Pereira16-717
16Junior16-316
17Boyacá Chicó16-1316
18Jaguares16-1213
19Fortaleza16-712
20Pasto15-1212

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