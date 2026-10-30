Este viernes 30 de octubre, Deportivo Pereira derrotó a Jaguares de Córdoba en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por el duelo correspondiente a la quinta jornada del fútbol colombiano.

Con este resultado, el equipo pereirano llegó a 17 puntos en 16 partidos jugados y ocupa la casilla 15 de la clasificación. Por su parte, Jaguares de Córdoba se mantuvo en la posición 18 con 13 unidades en 16 compromisos disputados; números que lo mantienen en zona roja por el descenso.

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Cabe destacar que, solo hace unos días atrás, Boyacá Chicó ya concretó la pérdida de categoría, tras ubicarse en la casilla 17 con 16 unidades.

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El único gol del compromiso, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, lo marcó Anderson Plata. Es importante recalcar que, después de un poco más de un año, hasta este 27 de octubre de 2026, el cuadro ‘matecaña’ pudo volver a este escenario deportivo, que se encontraba en remodelaciones.



De esta manera, la parte alta de la tabla de posiciones es liderada por Atlético Nacional con 35 puntos, seguido por América de Cali con 34. Deportivo Cali ocupa la tercera casilla con 30 puntos e Independiente Santa Fe se ubica en el cuarto lugar con 28 unidades. El quinto puesto le corresponde a Millonarios con 26 puntos y el sexto a Atlético Bucaramanga con 25.

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El grupo de los ocho clasificados de forma parcial lo completan Once Caldas en la séptima posición con 24 puntos e Independiente Medellín en la octava posición con 23 unidades.

Este mismo viernes, Atlético Bucaramanga se enfrentará a Deportivo Pasto en el estadio Américo Montanini, para darle cierre a la quinta jornada de la Liga BetPlay II-2026, que se encontraba aplazada.

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Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay II-2026, tras Pereira 1-0 Jaguares: