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Elena Rybakina acabó con el reinado de Aryna Sabalenka y es la nueva número uno del mundo

La kazaja Elena Rybakina le ganó la final del US Open a la bielorrusa Aryna Sabalenka y de paso le arrebató el primer lugar del ranking de la WTA.

Por: EFE
Actualizado: 14 de sept, 2026
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Elena Rybakina, campeona del US Open 2026.
Elena Rybakina, campeona del US Open 2026.
AFP.

La kazaja Elena Rybakina se ha situado al frente de la clasificación de la WTA, desbancando así tras 99 semanas del número uno a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

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La kazaja, que se impuso en tres sets a la bielorrusa este sábado en la final del Abierto de Estados Unidos, se convierte así en la trigésima mujer en la historia que llega a lo más alto de la clasificación de la WTA.

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Según el 'ranking' hecho publico este lunes por la Asociación de Tenistas Profesionales, Rybakina suma 9.901 puntos por los 7.875 de Sabalenka y 7.265 de la estadounidense Jessica Pegula, que está un puesto por delante de su compatriota Coco Gauff, con 7.244.

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Pegula y Gauff cayeron en las semifinales de Nueva York ante Sabalenka y Rybakina, respectivamente.

El top diez lo completan la rusa Mirra Andreeva, de 19 años, quinta con 5.743 unidades; la checa Linda Noskova, sexta con 5.328; la ucraniana Elina Svitolina, séptima con 4.809; la checa Karolina Muchova, octava con 4.683; la polaca Iga Swiatek, novena con 4.619; y la ucraniana Marta Kostyuk, décima con 3.980.

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En la clasificación hecha pública este lunes destaca la subida de la china Qinwn Xheng, que avanza 69 posiciones y se sitúa en la 52.ª plaza después de llegar a los cuartos de final, en los que cayó eliminada ante Rybakina, del Abierto de Estados Unidos, procedente de la fase de clasificación.

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Ranking de la WTA, tras el US Open 2026

  1. Elena Rybakina (KAZ) — 9.901 pts
  2. Aryna Sabalenka — 7.875 pts
  3. Jessica Pegula (USA) — 7.265 pts
  4. Coco Gauff (USA) — 7.244 pts
  5. Mirra Andreeva — 5.743 pts
  6. Linda Noskova (CZE) — 5.328 pts
  7. Elina Svitolina (UKR) — 4.809 pts
  8. Karolina Muchova (CZE) — 4.683 pts
  9. Iga Swiatek (POL) — 4.619 pts
  10. Marta Kostyuk (UKR) — 3.980 pts
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