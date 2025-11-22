América vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo A en Liga BetPlay II

América vs. Junior es uno de los 'platos fuertes' que se espera para la jornada del domingo en la Liga BetPlay II-2025. El estadio Pascual Guerrero acogerá este vibrante encuentro entre 'diablos rojos' y 'tiburones', que es válido por la segunda jornada del Grupo A de los cuadrangulares finales.

Los dirigidos por David González tienen la misión de recomponer el camino, mientras que los de la 'Arenosa' buscarán otros tres puntos más que le permitan mantenerse arriba. Recordemos que América cayó 1-0 en su visita al Atanasio Girardot contra Nacional, y por el lado de Junior, superó por el mismo marcador a Independiente Medellín en el Metropolitano.

América de Cali - Foto: Colprensa

Novedades en Junior

Un total de 23 futbolistas fueron los citados por Alfredo Arias para visitar a la 'mechita' en la capital del Valle del Cauca, siendo Lucas Monzón la principal novedad. Por supuesto los nombres de Teófilo Gutiérrez, José Enamorado, Yimmi Chará, Didier Moreno, Guillermo Celis, entre otros, no faltaron en la lista de viajeros.



Los convocados de Junior para visitar a América:



Arqueros: Mauro Silveira y Jefferson Martínez.

Mauro Silveira y Jefferson Martínez. Defensas: Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón, Javier Báez, Carlos Olmos y Yeison Suárez.

Edwin Herrera, Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Zidane Peña, Lucas Monzón, Javier Báez, Carlos Olmos y Yeison Suárez. Volantes y extremos: Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Fabián Ángel, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Jhon Salazar, Bryan Castrillón, José Enamorado y Joel Canchimbo.

Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Fabián Ángel, Jesús Rivas, Yimmi Chará, Jhon Salazar, Bryan Castrillón, José Enamorado y Joel Canchimbo. Delanteros: Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven Rodríguez.

Junior de Barranquilla clasificó a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025 e integra el grupo A Twitter de Junior de Barranquilla

Publicidad

Voces de los protagonistas

"Este es un grupo muy apretado, complicado, donde de local hay que hacerse fuerte y de visitante hay que tratar de arañar todos los puntos que se pueda. Hoy pretendíamos sacar un buen resultado, pero destacó el trabajo que hizo el equipo de competitividad, que fue muy importante para que el rival tuviera las dificultades que tuvo para ganar este juego", dijo 'Álex Escobar en rueda de prensa tras derrota de América con Nacional.



América vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo A en Liga BetPlay II-2025

En ese orden de ideas, este compromiso de la segunda fecha por cuadrangulares del presente campeonato se podrá ver EN VIVO por TV por el canal que transmite el fútbol colombiano (Win Sports +), a partir de las 8:00 de la noche, de este domingo 23 de noviembre.

Publicidad

Igualmente, en este portal: www.golcaracol.com encontrará un minuto a minuto del partido, las jugadas virales, polémicas, golazos, la crónica, la tabla de posiciones y las reacciones de los protagonistas.



¿Cómo está el grupo A?