Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo A en Liga BetPlay II

América vs. Junior: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo A en Liga BetPlay II

El Pascual Guerrero recibe este domingo a América vs. Junior, en cumplimiento de la segunda jornada por cuadrangulares. ¡Prográmese y no se pierda este partidazo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
América recibe a Junior en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.
América recibe a Junior en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025.
Fotos: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad