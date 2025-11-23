Partidos EN VIVO HOY 23 de noviembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo continúan las acciones en el Grupo A de los cuadrangulares finales por la Liga BetPlay II-2025: Medellín vs. Nacional y América vs. Junior, los partidos.
Además, habrá acción en las principales ligas de Europa y en la MLS. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 23 de noviembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|RB Leipzig Femenino vs. Wolfsburg Femenino
|6:00 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Heerenveen vs. AZ Alkmaar
|6:15 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Hellas Verona vs. Parma
|6:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Sheffield Wednesday vs. Sheffield United
|7:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Real Oviedo vs. Rayo Vallecano
|8:00 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
|Feyenoord vs. NEC Nijmegen
|8:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium, ESPN 4
|Auxerre vs. Olympique Lyonnais
|9:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Leeds United vs. Aston Villa
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|US Cremonese vs. AS Roma
|9:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Besiktas vs. Samsunspor
|9:00 a.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 5
|Hoffenheim Femenino vs. Bayern Múnich Femenino
|9:30 a.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|RB Leipzig vs. Werder Bremen
|9:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Real Betis vs. Girona
|10:15 a.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSports 2
|Toulouse vs. Angers
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Stade Brestois vs. Metz
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Nantes vs. Lorient
|11:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Arsenal vs. Tottenham
|11:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|FC San Pauli vs. FC Union Berlin
|11:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 2
|Rizespor vs. Fenerbahçe
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium, ESPN 6
|Lazio vs. US Lecce
|12:00 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Getafe vs. Atlético Madrid
|12:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|SC Braga vs. CD Nacional
|12:30 p.m. - Copa de Portugal - TV Cerrada
|Peñarol vs. Nacional
|2:30 p.m. - Campeonato Uruguayo Final - Disney+ Premium,GolTV
|Inter de Milán vs. AC Milan
|2:45 p..m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Lille vs. París FC
|2:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 2
|Elche vs. Real Madrid
|3:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports+ Plus, DSports 2
|Rosario Central vs. Estudiantes de La Plata
|3:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium
|FC Cincinnati vs. Inter Miami CF
|5:00 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|Medellín vs. Atlético Nacional
|5:45 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Boca Juniors vs. Talleres Córdoba
|6:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|Philadelphia Union vs. New York City
|7:45 p.m. - MLS - MLS Season Pass (Apple TV)
|América de Cali vs. Junior
|8:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada