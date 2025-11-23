La dura patada de Jorge Carrascal a un rival por la que pidieron roja en Brasil; vea acá el video

Flamengo goleó 3-0 este sábado al Bragantino en el Maracaná de Río de Janeiro y amplió a cuatro puntos su ventaja en el liderato del Brasileirao. En el 'Fla' fue titular Jorge Carrascal, quien se vio envuelto en una jugada polémica y que es viral en las redes sociales; los expertos arbitrales pidieron la expulsión para el volante cartagenero.

En la acción, el exRiver Plate recibió un pase de un compañero e intentó proyectarse por la banda ante la atenta mirada de Fabinho, jugador rival. A continuación, Carrascal entró con fuerza excesiva frente a su marcador, pegándole una patada abajo de la rodilla, provocándole a su paso un fuerte dolor al número '5' del Bragantino que se tiró al césped de juego.

El del 'Corralito de Pierdra' le pidió disculpas a Fabinho, pero muchos internautas y expertos arbitrales se quejaron en las redes porque no le sacaron la tarjeta roja.

"Según Renata Ruel, comentarista arbitral de ESPN Brasil, Jorge Carrascal debería haber sido expulsado por esa entrada a Fabinho del Bragantino. El VAR comete un error. Carrascal debería haber sido expulsado por esa entrada, precisó la analista", se leyó.



Vea acá el video de la jugada que protagonizó Jorge Carrascal en Flamengo vs. Bragantino:

Para Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN Brasil, Jorge Carrascal deveria ter sido expulso por essa entrada em Fabinho, do Bragantino.



"VAR erra. Carrascal deveria ter sido expulso nesse lance."



📽️@SportsCenterBR pic.twitter.com/WgujNJw61B — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) November 23, 2025