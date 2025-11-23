Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La dura patada de Jorge Carrascal a un rival por la que pidieron roja en Brasil; vea acá el video

La dura patada de Jorge Carrascal a un rival por la que pidieron roja en Brasil; vea acá el video

Sucedió en el triunfo 3-0 del Flamengo sobre Bragantino por el Brasileirao; los expertos arbitrales en Brasil consideraron que Jorge Carrascal debió ser expulsado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Jorge Carrascal con Flamengo.
