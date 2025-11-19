Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A qué hora juega HOY Junior vs. Medellín por cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025

A qué hora juega HOY Junior vs. Medellín por cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025

Comienza la acción en el grupo A de los cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025, teniendo un gran enfrentamiento en el Metropolitano entre Junior y Medellín.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Junior recibe a Medellín en el inicio de los cuadrangulares en Liga BetPlay II-2025.
Junior recibe a Medellín en el inicio de los cuadrangulares en Liga BetPlay II-2025.
Fotos: X de @JuniorClubSA y @DIM_Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad