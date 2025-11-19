Partidazo este miércoles en el Metropolitano de Barranquilla. Dicho escenario acogerá a Junior vs. Medellín por la primera fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga BetPlay; el 'tiburón' defenderá su localía, y el 'poderoso' quiere dar el golpe.

Los 'curramberos' culminaron quintos en el 'todos contra todos', mientras que los rojos de Antioquia de primeros; pero ahora todo parte de cero. Sin embargo, hay que recalcar que culminar en la cima le da ventaja deportiva a los dirigidos por Alejandro Restrepo con un popular punto invisible.

Junior y Medellín se enfrentan en el Metropolitano. Fotos: X de @JuniorClubSA y @DIM_oficial

Publicidad

Los convocados de Junior para recibir al Medellín

Un total de 20 futbolistas fueron los citados por Alfredo Arias para recibir al DIM en el 'Coloso de la Ciudadela'.

Arqueros: Mauro Silveira y Jefersson Martínez.

Defensas: Javier Báez, Daniel Rivera, Jermein Peña, Carlos Olmos (Sub-20), Edwin Herrera, Jhomier Guerrero y Yeison Suárez.

Volantes y extremos: Didier Moreno, Guillermo Celis, Carlos Esparragoza, Jesús Rivas, Bryan Castrillón, José Enamorado, Yimmi Chará y Joel Canchimbo.

Delanteros: Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Andrés Steven Rodríguez.



Los citados del Medellín ante el 'tiburón'

[🔴🔵] Grupo de viajeros a la capital del Atlántico para el juego de este miércoles por la primera fecha de los cuadrangulares.

Presentados por Mapei pic.twitter.com/XWCWETM4fn — DIM (@DIM_Oficial) November 19, 2025

Publicidad

Junior, a empezar con el pie derecho

“Ante Medellín habrá un gran marco de gente que nos acompañará como siempre, que nos alentará como siempre y ojalá que salgan del estadio con una alegría inmensa por la entrega del equipo y por conseguir los tres puntos, porque empezar con un triunfo será importante para lo que todos queremos”, esas fueron las palabras de Javier Báez en diálogo con el periódico 'El Heraldo'.

A qué hora juega HOY Junior vs. Medellín por cuadrangulares de Liga BetPlay II-2025

Dicho partido de la primera jornada por el grupo A de los cuadrangulares finales está pactado para HOY miércoles en horario de las 8:30 de la noche y tendrá lugar en el Metropolitano. Los fanáticos del 'tiburón' y del 'poderoso' lo podrán ver EN VIVO en TV por la señal que transmite el fútbol colombiano (Win+).

Además en este portal encontrará un minuto a minuto del juego, golazos, virales, polémicas, la crónica, cómo quedó la tabla de posiciones del grupo y las reacciones de los protagonistas.