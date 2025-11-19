Así pueden ascender Real Cartagena y Cúcuta Deportivo; ambos, con grandes posibilidades

El torneo de ascenso ya entregó su primer cupo para la Liga Betplay de 2026, plaza que consiguió Jaguares de Córdoba luego de coronarse campeón del primer semestre y hacerse inalcanzable en la reclasificación.

Ahora, resta definir el segundo equipo que subirá, carrera en la que están con claras posibilidades escuadras de la talla del Real Cartagena y Cúcuta Deportivo.

Para ello, ambas deberán terminar en el liderato de sus respectivos cuadrangulares, en los que restan 2 jornadas, y ganar el título del segundo semestre, con lo cual podrían acceder al repechaje por el segundo ascenso.

Sin embargo, hay una serie de variables para cada bando que deben ser tenidas en cuenta para evitar confusiones, como ocurrió en el desenlace del torneo de 2024.



¿Cómo puede ascender el Real Cartagena?

El cuadro ‘heroico’ necesita ganar el cuadrangular B, en el que luego de 4 fechas es segundo con 6 puntos, detrás del Real Cundinamarca, que lidera con 7 unidades.

Luego, tendrá que imponerse en la final del segundo semestre contra el primero del cuadrangular A, donde pelean por la punta Cúcuta Deportivo y Atlético Huila.

Siendo campeón de la segunda parte del año obtendrá derecho de disputar el repechaje por el ascenso contra el mejor de la reclasificación, que puede ser Patriotas de Boyacá o Cúcuta.

Así marcha el grupo B:

1. Real Cundinamarca: 7 puntos

2. Real Cartagena: 6

3. Patriotas Boyacá: 4

4. Boca Juniors Cali: 4

Partidos restantes:

- Fecha 5: R. Cartagena vs. Patriotas y R. Cundinamarca vs. Boca

- Fecha 6: Boca vs. R. Cartagena y Patriotas vs. R. Cundinamarca



¿Cómo puede ascender el Cúcuta Deportivo?

El elenco ‘motilón’ necesita ganar el cuadrangular A, que lidera con 10 puntos, 3 más que los del Atlético Huila, que es segundo, y posteriormente, debe superar al primero del grupo B en la final del segundo semestre.

En ese instante se le abren 2 panoramas: sí el Cúcuta se queda con el título de la segunda mitad del año y al mismo tiempo queda en la segunda casilla de la reclasificación, subirá directamente.

Pero si es campeón del semestre y no termina segundo en la reclasificación, en la que es tercero a 3 puntos de Patriotas, tendrá que jugar el repechaje por el ascenso con el segundo de la tabla anual.

Así marcha el grupo A:

1. Cúcuta Deportivo: 10 puntos

2. Atlético Huila: 7

3. Jaguares: 5

4. Ínter Palmira: 0

Partidos restantes:

- Fecha 5: Huila vs. Cúcuta y Ínter vs. Jaguares

- Fecha 6: Cúcuta vs. Ínter y Jaguares vs. Huila



Tabla de reclasificación de la B en 2025

1. Jaguares de Córdoba: 93 puntos (ascendido)

2. Patriotas de Boyacá: 83

3. Cúcuta Deportivo: 80

4. Real Cundinamarca: 70

5. Atlético Huila: 70

6. Ínter Palmira: 68

7. Real Cartagena: 66