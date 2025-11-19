Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así pueden ascender Real Cartagena y Cúcuta Deportivo; ambos, con grandes posibilidades

Así pueden ascender Real Cartagena y Cúcuta Deportivo; ambos, con grandes posibilidades

Se trata de 2 equipos tradicionales del fútbol colombiano que tienen en pocos partidos la oportunidad de regresar a la primera división luego de varios años en la B.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de nov, 2025
Comparta en:
Real Cartagena y Cúcuta Deportivo: así puedes ascender a la Liga Betplay en Colombia.jpg
Real Cartagena y Cúcuta dependen de sí mismo para subir.
Fotos: Real Cartagena y Cúcuta Deportivo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad