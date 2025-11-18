Junior vs. Medellín: hora y dónde ver EN VIVO por TV el duelo por grupo A, en Liga BetPlay

Todos empiezan desde cero, se vienen los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025, y la primera jornada de esta fase, presenta partidazos como el jugarán Junior vs. Medellín, este miércoles, en el estadio Metropolitano de la capital del Atlántico.

El 'tiburón' espera iniciar con el pie derecho en el Grupo A, considerado el de la 'muerte', ante un 'poderoso de la montaña' que vive un excelente presente futbolístico. Los rojos de Antioquia no sólo están en la búsqueda de una nueva estrella en el balompié de nuestro país, sino que le apuestan también a quedarse con la Copa BetPlay.

Junior de Barranquilla recibe al Medellín en el inicio de los cuadrangulares. X de @JuniorClubSA

¿Cómo terminó Junior en el 'todos contra todos'?

Los dirigidos por el timonel uruguayo Alfredo Arias concluyeron en el quinto lugar con 35 puntos. Los 'rojiblancos' llegan motivados contra el DIM, tras vencer 2-1 a Atlético Nacional en el último partido.



La actualidad del DIM

El 'poderoso' llega con confianza para su visita al 'Coloso de la Ciudadela', ya que terminó el 'todos contra todos' como líder, con un total de 40 puntos. Culminar en el primer puesto, les garantiza a los conducidos por Alejandro Restrepo temer ventaja deportiva para los cuadrangulares finales.

Independiente Medellín visita a Junior en el inicio de los cuadrangulares. Colprensa

Publicidad

Opiniones de los protagonistas

"Indiscutiblemente esto es lo que nos gusta a los jugadores. Nos preparamos para ganarle a los mejores. Es un gran grupo. Nosotros ante los tres equipos competimos, sabemos que las finales son a otro precio, el equipo que menos errores cometa es el que saldrá victorioso. Nos vamos a preparar para eso, nos vamos a cuidar para eso. Va a ser importante que la gente venga, que nos acompañe. Nosotros dentro de la cancha vamos a dar lo mejor para conseguir los triunfos y llegar a la final", esas fueron las palabras de Yimmi Chará, una de las figuras del Junior, tras conocer los rivales de su equipo en esta instancia de la Liga colombiana.



Dura baja en Medellín

El argentino Francisco Fydriszewski, y quien acumula 11 goles esta campaña, sufrió una lesión de rodilla y aún no se sabe cuándo podrá volver a las canchas.

Junior vs. Medellín: hora y dónde ver EN VIVO por TV el duelo por grupo A, en Liga BetPlay

Día: miércoles 19 de noviembre.

Fecha: primera jornada del Grupo A por cuadrangulares.

Hora: 8:30 de la noche.

Estadio: Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

TV: Win+

ONLINE: www.golcaracol.com